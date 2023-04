Doch die Wirklichkeit habe die Institute möglicherweise überholt. Rückläufige Energiepreise habe es einmal gegeben von 120 USD pro Barrel auf 60 d/b. Jetzt hätten die Länder der OPEC zur Stabilisierung der Preise eine Kürzung ihrer Förderung beschlossen und umgehend seien die Preise wieder auf 80 d/b gestiegen. Das bedeute, dass die Prognose von 6,0%-Inflation auf wackeligen Füßen stehe, ebenso die Prognose von 2,4% in 2024.



Eine besondere Unsicherheit bei der Inflationsprognose liege in der kaum abzuschätzenden Kostenentwicklung bei der Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien. Diese mögen zwar pro Einheit preiswerter werden, doch dürften die Inflationsraten weiter nach oben drücken, so die Analysten von "fairesearch".



Die Europäische Zentralbank (EZB) habe seit Mitte vergangenen Jahres die Leitzinsen sehr kräftig um insgesamt -3,5 Prozentpunkte angehoben, um der historisch hohen Inflationswelle zu begegnen. Dies sei die stärkste Zinsanhebung seit dem Bestehen der Währungsunion. - Der Hauptrefinanzierungssatz liege gegenwärtig (Ende März) bei 3,5%. Weitere Anhebungen der Leitzinsen dürften folgen, möglicherweise bis 5%.



Die Geldpolitik der Zentralbank bleibe der wichtigste Einflussfaktor auf das Börsengeschehen. Solange mit Steigerungen der Geldmarktzinsen gerechnet werden müsse, könne es keine Entwarnung geben. Der Rentenmarkt biete nur geringe Renditen, die nicht einmal die Inflationsrate abdecken würden. Der Aktienmarkt bleibe von hoher Unsicherheit gekennzeichnet, die immer wieder einmal von Bear Market Rallys unterbrochen werde. Kaufenswert würden insbesondere die erneuerbaren Energien bleiben. Angesichts der Prognose weiterhin hoher Inflationsraten sei es kein Wunder, dass die Investoren die Märkte für Edelmetalle bevorzugen würden. Die Marke von 2000 USD pro Unze könnte sich bald als Untergrenze zeigen. (11.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zufrieden haben die Börsen das neue Frühjahrsgutachten der Forschungsinstitute zur Kenntnis genommen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Statt einer Rezession, wie im Herbst noch angekündigt, werde jetzt ein Wachstum von 0,3% angenommen. Übersehen werde dabei, dass ein solch geringer Betrag innerhalb der Schwankungsbreite jeder Prognose liege. Die Unsicherheiten in der Weltwirtschaft seien so groß, dass man den Betrag kaum als "Wachstum" bezeichnen könne. Im Großen und Ganzen dürfte die Konjunktur in Deutschland stagnieren.