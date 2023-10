Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Krieg, den Israel als Vergeltung für die jüngsten brutalen Terroranschläge gegen Palästina führt, hat zu Beginn der neuen Woche zu erheblichen Marktbewegungen geführt, so die Experten von XTB.In Zeiten eskalierender Konflikte gelte Gold oft als Absicherung gegen den Rückgang anderer Vermögenswerte, insbesondere im Verhältnis zum Aktienmarkt. Der Anstieg des Goldpreises möge mit etwa 1,2% nicht signifikant erscheinen, aber er komme nach Wochen erheblicher Verkäufe. Er sei auch eine Reaktion auf den Anstieg der Kurse amerikanischer Anleihen, was sich in einem deutlichen Anstieg der TNOTE zeige.Der derzeitige Konflikt stelle für die Finanzmärkte nach wie vor eine große Unsicherheit dar, da er theoretisch zu einer stärkeren Beteiligung verschiedener anderer Parteien weltweit führen könnte. Daher verliere Öl an Wert, da sich etwa ein Drittel des weltweiten Ölangebots auf die Region des Nahen Ostens konzentriere. (09.10.2023/ac/a/m)