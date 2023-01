Im Gegensatz zu Europa häten an den US-Börsen auch makroökonomische Daten für Impulse gesorgt. So sei nach einer ersten Schätzung des US-Handelsministeriums die größte Volkswirtschaft der Welt im Q4 2022 um 2,9% (Konsens: 2,6%) gewachsen. Die fallende Nachfragekomponente des Einzelhandels habe jedoch für etwas Unsicherheit gesorgt. Hingegen hätten die von der US-Statistikbehörde erhobenen Auftragseingänge langlebiger Güter ein Plus von kräftigen 5,6% (Konsens: 2,5%) im Vergleich zum Vormonat verzeichnet. Vor diesem Hintergrund habe es das Dreiergespann bestehend aus DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) ebenfalls den Tag mit Gewinnen zu beenden vermocht, wobei letztere beiden speziell von dem rasanten Kursanstieg Teslas (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (+11,1%) profitiert hätten.



Im Rohstoffbereich setze der Ölpreis seinen sukzessiven Anstieg der letzten zwei Wochen fort. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent werde aktuell für rund USD 88 gehandelt und notiere damit USD 10 über dem zu Beginn des Jahres markierten Tief. Indes hätten sich Gold und Bitcoin stabil gehalten, wobei der bekannteste Vertreter der digitalen Assets in den letzten sieben Tagen ein Plus von knapp 10% vorzuweisen habe.



Am heutigen Morgen würden Asiens Aktienmärkte an die positive Stimmung ihrer westlichen Pendants anknüpfen, wobei die Handelsplätze Festland-Chinas feiertagsbedingt weiterhin geschlossen bleiben würden.



Mit Größen wie American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP), Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) und H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF) rolle die Berichtssaison weiter voran, doch auch an makroseitigen Impulsen dürfte es heute mit unter anderem den jüngsten US-Daten zum persönlichen Einkommen sowie Konsum nicht mangeln. (27.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das gestrige Handelsgeschehen an Europas Aktienmärkten war von der laufenden Berichtssaison bestimmt, wobei hier unter anderem der Kommunikations- und Technologie-Sektor unterstützend wirkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zum einen habe der schwedische Telekommunikationsriese Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) (+4,0%) mit einem deutlich höher als erwartet ausgefallenen Gewinn sowie wachsender Marktanteile, allen voran in Indien, überzeugt. Im marktbreiten EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) seien einzig und allein die Papiere des deutschen Halbleiterherstellers Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) (+4,8%) höher gehandelt worden. Und das, obwohl dieser sein Zahlenwerk erst kommende Woche präsentiere. Grund für die positive Stimmung sei der Quartalsbericht des direkten Konkurrenten STMicroeletronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) gewesen. Dieser habe Investoren mit einem vielversprechenden Ausblick überzeugt, welcher eine anhaltend hohe Nachfrage widergespiegelt habe.