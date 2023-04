Ungeachtet dessen sei der Pessimismus dramatisch. "Die Sorge um eine finanzielle Ansteckung scheint nur ein weiteres Symptom für den außergewöhnlichen Zusammenbruch des Vertrauens von Unternehmen, Investoren und insbesondere Verbrauchern in Europa im vergangenen Jahr zu sein", schreibe Bell. Die Konsensprognosen seien trotz der Überwindung der Energiekrise weiterhin von einer Rezession ausgegangen - eine Einstellung, die der Chief Economist vor allem angesichts der Überwindung der Energiekrise für übertrieben halte. "Ich rechne in Europa zwar nicht mit einem Boom, aber die sinkenden Energiepreise dürften das Wachstum und vor allem das Vertrauen stärken." Sobald der Optimismus zurückkehre, dürfte sich laut Bell eine positive Entwicklung einstellen, die ausreichen sollte, um das Wirtschaftswachstum zu stützen. Bereits jetzt habe sich das Vertrauen der Unternehmen deutlich verbessert. Auch die europäischen Verbraucher seien wieder zuversichtlicher. "Aber die Ausgangslage war schlechter als während der globalen Finanzkrise oder Covid", gebe Bell zu bedenken. Sobald sich jedoch die Ängste vor horrenden Energierechnungen im Winter verflüchtigen würden, hätten die europäischen Verbraucher immer noch ihre "Covid-Sparschweine", die sie plündern könnten.



Besonders für die deutsche Wirtschaft habe der Chefökonom lobende Worte. Zwar sei der warme, nasse und windige Winter dafür ausschlaggebend gewesen, die Energiekrise abzuwenden. "Doch es war nicht nur Glück", betone Bell. Hervorzuheben sei die gut durchdachte deutsche Intervention auf den Energiemärkten, die die Verbraucher schützte, während gleichzeitig der Energieverbrauch erheblich gesenkt worden sei. Dabei seien die Zielvorgaben für die Reduzierung um 20 Prozent übertroffen wurden. "Das schuf eine massive Reaktion von Angebot und Nachfrage, die dazu beitrug, die Energiepreise zu senken", so Bell.



Auch im Vereinigten Königreich verbessere sich die Lage. Diese sei zuvor mehr als düster gewesen: "In den dunklen Tagen des Herbstes erreichte die implizite Rezessionswahrscheinlichkeit im Vereinigten Königreich 91 Prozent - ein noch nie dagewesener Grad an Übereinstimmung unter den Ökonomen!", so Bell. Nun sei nicht nur die Energiekrise vorbei. Auch die Energiepreise für den nächsten Winter seien in den letzten Monaten rapide gesunken. "Wir gehen davon aus, dass es für den nächsten Winter bald ein Festpreisangebot unter der Obergrenze von 2.500 Pfund Sterling geben wird. Damit dürfte den britischen Verbrauchern eine große Angst genommen werden", ist der Chefökonom von Columbia Threadneedle Investments überzeugt.



Auch wenn der Markt skeptisch sei: Das Inflationsziel von 2,9 Prozent bis Ende dieses Jahres, das die Regierung festgelegt habe und das die Bank of England nun unterstütze, halte Bell für durchaus angemessen. "Bei den Energierechnungen wird ein Anstieg um 90 Prozent durch eine Senkung um 20 Prozent ersetzt - das wird dramatische Auswirkungen auf die Inflationszahlen haben", sage der Chefvolkswirt. Dennoch sei übertriebener Optimismus fehl am Platz: "Der starke Anstieg der Hypothekenzinsen wird die britische Wirtschaft erheblich belasten", warne Bell. Die Auswirkungen würden jedoch über die kommenden Jahre durch die Restlaufzeiten der festverzinslichen Hypotheken verteilt. "Die britische Wirtschaft wird zwar wachsen, aber nur in bescheidenem Maße", laute Bells Prognose.



Was bedeute das alles für Anleger? "Angesichts der realen Renditen sehen Staatsanleihen attraktiv aus. Auch wenn die Zinsen weiter steigen könnten, unterstreicht dies die Entschlossenheit der Zentralbanken, die Inflation unter Kontrolle zu bringen", sage Chefökonom Bell. Zudem bestehe die realistische Möglichkeit, dass die US-Zinsen unter die europäischen fallen würden, zumal letztere weiter steigen müssten. Dies würde auf eine Aufwertung des Euro und eine Schwäche des US-Dollars hindeuten.



Während die Gewinnspannen von US-Unternehmen trotz starken Umsatzwachstums bereits unter Druck geraten seien, zeichne Bell für die Rentabilität europäischer und britischer Unternehmen ein positiveres Bild. Auch für den wichtigen US-Tech-Sektor seien die Aussichten weniger attraktiv, da reife Technologieunternehmen zunehmend um ihre Märkte konkurrieren würden. "Wir bevorzugen daher europäische und britische Risikoanlagen", betone Bell.



China habe unterdessen seine Null-Covid-Politik mit ihren restriktiven Maßnahmen beendet. Die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft sei laut Bell ein wichtiger Impuls für die Weltwirtschaft. (04.04.2023/ac/a/m)





