Die USA hätten angesichts fehlender Neuinvestitionen nur begrenzten Spielraum für Produktionssteigerungen. Aktive US-Bohranlagen (leading) und US-Produktion. (Quelle: Bloomberg, XTB)



Die OPEC habe keine Angst vor US-Schieferöl und auch nicht vor der US-Regierung. Die US-Behörden hätten den Markt mit den strategischen Ölreserven der USA überschwemmt, die sich derzeit auf dem niedrigsten Stand seit den 1980er Jahren befinden würden! Das bedeute, dass die Vereinigten Staaten nicht allzu viel "Munition" hätten, um die OPEC-Kürzungen auszugleichen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt seien bis zu einer Million Barrel Öl aus den strategischen Reserven der USA freigegeben worden! Da diese Freisetzungen gestoppt worden seien und die OPEC eine zusätzliche Produktionskürzung von über 1 Million Barrel pro Tag angekündigt habe, seien die Auswirkungen auf die Preise eindeutig positiv.



Saudi-Arabien sei an die Vereinigten Staaten herangetreten, um die strategischen Reserven mit saudischem Rohöl wieder aufzufüllen. Das öffentliche Dementi, dass die Auffüllung der SPR in absehbarer Zeit beginnen werde, habe Saudi-Arabien jedoch wütend gemacht. Möglicherweise seien Saudi-Arabien früher einige Versprechungen gemacht worden, die durch die Erklärung der EIA zur Auffüllung der SPR zunichte gemacht worden seien.



Das Produktionsziel der OPEC+ werde im Moment nicht erreicht. Es sei auf etwas mehr als 40 Millionen Barrel pro Tag festgelegt, und die derzeitige Produktion der OPEC+-Gruppe liege bei etwas mehr als 38 Millionen Barrel pro Tag. Trotz der Tatsache, dass die Kürzungen freiwillig seien und für den Markt eine Überraschung gewesen seien, würden sie sich immer noch auf das Produktionsziel beziehen, sodass die tatsächlichen Auswirkungen auf die Produktion wahrscheinlich nur halb so groß wären. Angesichts des derzeitigen leichten Überangebots auf dem Markt dürfte sich das Marktgleichgewicht im zweiten Quartal 2023 nicht dramatisch verändern - der Markt werde von einem leichten Überschuss zu einem leichten Defizit übergehen. Der Schlüsselfaktor in der zweiten Jahreshälfte werde die Nachfrage in China und die Entwicklung der US-Lagerbestände sein. Nichtsdestotrotz hätten sich die Anzeichen für einen Anstieg im späteren Verlauf des Jahres verstärkt, was die Bemühungen um eine Senkung der Inflation erschweren könnte.



Der Ölmarkt sei derzeit im Gleichgewicht, d.h. das Angebot entspricht der Nachfrage. Es sei jedoch anzumerken, dass der Markt in der ersten Phase der Pandemie ein erhebliches Defizit aufgewiesen habe, das sich oft auf 2-3 Millionen Barrel belaufen habe. Sofern die Nachfrage nicht steige, dürften die derzeitigen Maßnahmen der OPEC+ nicht zu einem Defizit von mehr als 1 Mio. Barrel pro Tag führen. Im historischen Vergleich sei dies zwar beachtlich, aber wenn man einen Blick auf die letzten Jahre werfe - nicht so sehr. (Quelle: Bloomberg, XTB)



JPMorgan und Goldman Sachs würden zu den optimistischsten Banken, wenn es um Öl gehe. Goldman Sachs gehe davon aus, dass ein Defizit von 1 Million Barrel zu einem Preisanstieg von 15 bis 25 Dollar pro Barrel auf dem Ölmarkt führen könnte. Angesichts der Preise vor dem Wochenende würde dies auf ein Ziel im Bereich von 100-105 Dollar hindeuten. Goldman Sachs habe seine Prognose für den Brent-Preis im Dezember 2023 von 90 auf 95 Dollar erhöht. Nach Meinung der Experten könnte der Spielraum für Kursgewinne dadurch begrenzt sein, dass die Auswirkungen der angekündigten Förderkürzungen auf die "echte" Produktion begrenzt sein würden und bis Ende Mai unbekannt bleiben würden. Die zweite Jahreshälfte werde entscheidend sein, insbesondere die Nachfrage in China und den Vereinigten Staaten. Wenn sich die Nachfrage nicht erhole, könnte das Defizit allein nicht ausreichen, um das Preisniveau von 100 Dollar pro Barrel zu rechtfertigen.



Der Ölpreis habe die neue Woche mit einer massiven Kurslücke begonnen und zum ersten Mal seit Juni 2022 die gleitenden Durchschnitte (SMA50 und SMA100) durchbrochen. Andererseits habe die laufende Erholung noch immer nicht den Bereich der größten Aufwärtskorrektur im laufenden Abwärtstrend überschritten. (Quelle: xStation5 von XTB) (03.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch vor zwei Wochen erfreute sich die Welt an (für heutige Verhältnisse) extrem niedrigen Ölpreisen, so die Experten von XTB.Der Preis für die Sorte Brent sei auf 70 Dollar pro Barrel und damit auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021 gefallen. Heute Morgen habe man jedoch für dasselbe Barrel der Sorte Brent sogar 15 Dollar mehr bezahlen müssen! Diese sprunghafte Veränderung der Ölpreise lasse sich mit der unerwarteten Produktionskürzung der OPEC-Länder, Russlands und Kasachstans, begründen. Es habe so ausgesehen, als würden niedrigere Ölpreise der Weltwirtschaft helfen, die Phase der hohen Inflation schneller zu überwinden, aber das sehe nicht mehr so sicher aus.Der beratende Ausschuss der OPEC+ sollte am ersten Arbeitstag im April zusammentreten und eine Empfehlung für die Fördermengen im nächsten Monat abgeben. Die Sitzung habe tatsächlich stattgefunden, sei aber nicht der Auslöser für die massive Kürzung gewesen. Die OPEC-Länder hätten sich am Wochenende auf freiwillige Produktionskürzungen geeinigt, um die Preise auf dem Ölmarkt zu stabilisieren. Es verstehe sich von selbst, dass dies eine Reaktion auf den jüngsten Ausverkauf auf dem Ölmarkt sei, als die Preise aufgrund der sich verschlechternden Stimmung bei den Banken gefallen seien. Diese Rückgänge seien jedoch bereits größtenteils wieder aufgeholt worden. Dennoch sei eine Produktionskürzung um 1,16 Millionen Barrel angekündigt worden, wobei Saudi-Arabien für rund 500.000 Barrel pro Tag und der Irak für weitere 211.000 Barrel pro Tag verantwortlich seien. Die Vereinigten Arabischen Emirate, von denen kürzlich gemunkelt worden sei, dass sie einen Ausstieg aus der OPEC in Erwägung ziehen würden, um ihre Produktion auszuweiten, hätten einer Kürzung um 144.000 Barrel pro Tag zugestimmt. Kuwait werde seine Produktion um 128.000 Barrel pro Tag kürzen.Aber auch außerhalb der OPEC seien Produktionskürzungen angekündigt worden. Russland habe angekündigt, dass es seine Kürzung um 500.000 Barrel pro Tag bis zum Jahresende verlängern werde (sie sollte im Juni auslaufen). Kasachstan, das ebenfalls Mitglied der OPEC+ sei, habe seine Produktion um 78.000 Barrel pro Tag gesenkt.Die OPEC, genauer gesagt die OPEC+, habe heute einen viel größeren Einfluss auf die Preise als noch vor ein paar Jahren. Der US-Schieferölsektor sei kein so bedeutender Akteur auf dem globalen Ölmarkt mehr wie früher - die US-Ölgesellschaften würden sich mehr auf die Gewinnausschüttung durch Rückkäufe als auf Investitionen in Kapazitäten konzentrieren. Die Zahl der nicht fertig gestellten Bohranlagen sei deutlich zurückgegangen, während die Zahl der aktiven Bohranlagen darauf schließen lasse, dass die Vereinigten Staaten nur ein begrenztes Potenzial hätten, ihre Produktion in den nächsten zwei Monaten zu steigern.