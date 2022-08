"Russland und der Iran sind als Nummer eins und zwei der Gas-Exporteure weltweit natürlich dafür prädestiniert, ein solches Kartell zu schaffen und so die Kontrolle über den weltweiten Gashandel zu erlangen. Dafür müssten sie allerdings auch die Nummer drei, also Katar, an Bord holen. In Doha hat man sich bisher nicht klar zu einem solchen Bündnis positionieren wollen, da man es sich auch nicht mit den westlichen Ländern unter der Führung der USA verscherzen wollte", erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX, die Gegebenheiten.



Nun allerdings könnten Russland und der Iran ihre Ambitionen angesichts der westlichen Sanktionen intensivieren - und Katar scheine seinen Widerwillen gegen diese Pläne langsam aufzugeben. "Für Katar ist es immens wichtig, sich als weltgrößter Exporteur für Flüssiggas zu behaupten. Diesen Platz musste es vor nicht allzu langer Zeit räumen und der gerade abgeschlossene Deal mit China ist der erste Schritt, sich zurück an die Spitze zu kämpfen. Ein Gas-Kartell könnte sich dabei ebenfalls als nützlich erweisen", fasse Sadowski zusammen. "Hinzu kommen zwei weitere Faktoren, die man nicht außer Acht lassen sollte: Katar und Saudi-Arabien liegen bereits seit Jahren im Streit, die nachbarschaftlichen Beziehungen sind also alles andere als gut. Während der von Saudi-Arabien initiierten und von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Ägypten unterstützten Blockade des Landes in den Jahren 2017 bis 2021 erhielt Katar Unterstützung von Russland und dem Iran. Das hat die Länder einander nähergebracht. Außerdem teilen sich Katar und der Iran die Kontrolle über eines der größten Gasreservoirs weltweit. Da ist eine engere Zusammenarbeit und Abstimmung nur logisch."



Die Gründung eines OPEC-ähnlichen Gas-Kartells liege also durchaus im Bereich des Möglichen. Doch was würde das für den Gas-Markt und damit auch für Deutschland bedeuten? Für Sascha Sadowski zeige ein Blick in die aktuelle Absichtserklärung vier Kernpunkte von Bedeutung: "Gazprom wird die NIOC bei der Erschließung der Gasfelder Kish und North Pars vollständig unterstützen. Für dieses Vorhaben sind rund 10 Milliarden US-Dollar veranschlagt, mit denen einen Output von etwa 10 Millionen Kubikmetern Gas erreicht werden kann. Außerdem werden die Russen dem Iran beim rund 15 Milliarden teuren Ausbau der Gasförderung in South Pars unter die Arme greifen. Zudem sollen zahlreiche gemeinsame Flüssiggasprojekte und der Bau von Pipelines gefördert werden. Als letzten Punkt enthält die Vereinbarung eine Absichtserklärung Russlands, mögliche Wege auszuloten, mit denen man andere Gas-Exporteure im Mittleren Osten zum Beitritt einer möglichen Gas-OPEC bewegen könnte."



Würde sich nun Katar und die anderen Mitglieder der GECF ebenfalls diesen Plänen anschließen, würde das künftige Gas-Kartell rund 44 Prozent der vermarkteten Gasmenge kontrollieren und hätte damit einen gewaltigen Einfluss auf die Preisbildung an den Weltmärkten. "Würde ein solches Kartell den Markt sowohl für Flüssiggas als auch für herkömmliches Gas kontrollieren, befänden sich all die Länder, die für die Übergangsphase von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien auf Gas gesetzt haben, in einer ungesunden Abhängigkeit vom Kartell - und damit von Russland und dem Iran als größte Mitglieder. Wohin das führt, sehen wir aktuell in Deutschland." (26.08.2022/ac/a/m)







