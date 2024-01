Kendrick sei generell optimistisch in Bezug auf Kryptowährungen, insbesondere was die Preisentwicklung angehe. Bereits Anfang Januar, noch vor der Zulassung von Bitcoin-ETFs, habe er gesagt, dass diese Fonds in diesem Jahr zwischen 50 und 100 Milliarden Dollar an Zuflüssen anziehen dürften und der Bitcoin-Preis daher bis Ende des Jahres auf 100.000 Dollar und bis Ende 2025 sogar auf 200.000 Dollar steigen könnte.



Die Vorhersage eines Preises von 100.000 Dollar "scheint immer noch erreichbar zu sein", habe Kendrick gesagt und hinzugefügt, dass die erwarteten stetigen Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs den Bitcoin-Preis allmählich erhöhen würden.



Der Bitcoin-Preis sei nach der Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs gesunken, allerdings hauptsächlich aufgrund von Abflüssen aus dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Seitdem habe er sich aber wieder erholt und wird derzeit bei rund 43.000 Dollar gehandelt.



Kendrick betone in diesem Zusammenhang, dass Ethereum weniger anfällig für Verkäufe nach einer möglichen Zulassung sei, als der Bitcoin es gewesen sei. "Der Hauptgrund dafür ist, dass der Grayscale Ethereum Trust einen geringeren Anteil an der gesamten ETH-Marktkapitalisierung hat als GBTC vor der Zulassung der BTC-ETFs."



Kendricks Argumente seien plausibel und würden die Vorfreude auf eine mögliche Zulassung von Ethereum-ETFs befeuern, über die bereits seit dem Bitcoin-ETF spekuliert werde. Sicher sei: Sollten sich die Gerüchte weiter verdichten und letztlich bestätigen, dann dürfte der Ethereum-Kurs deutlich steigen. (31.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem Anfang des Jahres die ersten Bitcoin-ETFs von der SEC genehmigt wurden, soll es Ende Mai mit einem Ethereum-ETF weitergehen. Davon geht zumindest der Head of Forex and Digital Assets, Geoffrey Kendrick, von der Standard Chartered Bank aus, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Kendrick sehe demnach ein Aufwärtspotenzial von bis zu 70 Prozent.Kendrick gehe davon aus, dass die bereits eingereichten Anträge für Ethereum-ETFs am 23. Mai bewilligt würden, was die Deadline für eine mögliche Zusage wäre, - ähnlich wie es bereits beim Bitcoin-ETF der Fall gewesen sei. Wenn sich der Ethereum-Kurs ähnlich wie der Bitcoin-Kurs (ISIN: CRYPT0000BTC) im Vorfeld der Zulassung verhalte, könnte Ethereum bis dahin einen Kurs von 4.000 Dollar erreichen, so Kendrick.