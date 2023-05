Für Anleger gelte es, bei einsetzender Volatilität nicht in Panik zu geraten. Mit langfristig ausgerichteten Aktienstrategien und einem disziplinierten Bewertungsansatz ließe sich den aufkommenden Risiken mit Überzeugung und Vertrauen begegnen.



Zitate Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank:



- "Es ist viel zu früh, um wieder zur Tagesordnung zurückzukehren. Die Anleger sollten sich bewusst werden, dass die Stimmung anhaltend unruhig bleibt."



- "Wachstum oder Rückgang der Einlagen, eine möglicherweise strengere Regulierung oder die Fähigkeit des Finanzsystems, Kredite zu vergeben: Wie wirkt sich das auf die Realwirtschaft aus?"



- "Aktive Anleger müssen danach suchen, welche Verbindungen es zwischen Unternehmen und Zinsentwicklung gibt, um die sich entwickelnden Risiken zu erkennen."



- "Die FED müsste die Zinsen eigentlich weiter erhöhen - wenn da nicht der Einbruch bei der Kreditvergabe wäre. Sie dürfte sich des Dilemmas bewusst sein und der Zinsanhebungszyklus könnte sich dem Ende zuneigen." (03.05.2023/ac/a/m)





New YorkAugsburg (www.aktiencheck.de) - Eine Bankenkrise hatte im März für Schwankungen an den Finanzmärkten gesorgt, berichten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die scheinen sich in den vergangenen Wochen weiter abgeschwächt zu haben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Der Volatilitätsindex VIX, der die Schwankungen beim S&P 500 Index ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ) messe, sei auf ein Niveau wie zuletzt Ende 2021 gefallen. Die bislang veröffentlichten Ergebnisse aus dem US-Bankensektor würden unterstreichen, dass die Mehrheit der Banken gut kapitalisiert sei und sich in einem stabilen Zustand befinde. Alles gut also?Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank, sei zurückhaltend: "Es ist viel zu früh, um wieder zur Tagesordnung zurückzukehren. Die Anleger sollten sich bewusst werden, dass die Stimmung anhaltend unruhig bleibt." Sie sollten sich stattdessen fragen, welche Auswirkungen die Ereignisse im Bankensektor hätten. Schließlich hätten sich zwei der größten Bankenpleiten in der US-Geschichte blitzschnell entwickelt. "Wachstum oder Rückgang der Einlagen, eine möglicherweise strengere Regulierung oder die Fähigkeit des Finanzsystems, Kredite zu vergeben: Wie wirkt sich das auf die Realwirtschaft aus?", frage Frey.Die USA würden in einem doppelten Dilemma stecken: Einerseits verharre vor allem die Kerninflation auf einem konstant hohen Niveau, andererseits sei die Kreditvergabe so stark zurückgegangen, wie zuletzt 2008. Und der amerikanische Aktienmarkt deute weiterhin auf Vollbeschäftigung hin. Für Norbert Frey ließen Inflation und Aktienmarkt nur einen Schluss zu: "Die FED müsste die Zinsen eigentlich weiter erhöhen - wenn da nicht der Einbruch bei der Kreditvergabe wäre. Sie dürfte sich des Dilemmas bewusst sein und der Zinsanhebungszyklus könnte sich dem Ende zuneigen."