Linz (www.aktiencheck.de) - Sechs Staaten (Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate) sollen nächstes Jahr dem Bündnis von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (kurz genannt BRICS) beitreten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Ziel des Bündnisses sei es, die Abhängigkeit von den USA und Europa zu reduzieren und die Wirtschaft zu stärken. Eine Allianz wie diese sei nur möglich, wenn die Länder mit vereinten Kräften an einem Strang ziehen würden. Es zeige sich jedoch, dass die derzeitigen sowie künftigen Mitglieder höchst unterschiedlich seien - sowohl was den wirtschaftlichen Entwicklungsstand betreffe als auch hinsichtlich der politischen Systeme. Ein Beispiel hierfür sei der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der von den meisten Dritte-Welt-Ländern verpönt werde.



Eine gemeinsame Währung der BRICS-Länder, von der angesichts der globalen Dominanz des US-Dollars immer wieder die Rede sei, werde wohl vorerst eine Vision bleiben. Die Bedeutung des Chinesischen Renminbis in der Welt nehme zwar zu, aber große Volkswirtschaften wie Indien oder Brasilien dürften kaum davon profitieren, wenn sie den US-Dollar als Transaktionswährung im Außenhandel durch die chinesische Währung ersetzen würden. Und eine andere gemeinsame Währung der BRICS-Länder sei noch schwerer vorstellbar - außer eine neu geschaffene, die nur für internationale Transaktionen verwendet werde. (29.08.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >