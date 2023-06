Da Investoren immer auf der Seite der hohen Wahrscheinlichkeiten stehen sollten, blieben viele Anleger bei niedrigen Aktienquoten. "Eine gute Entscheidung aus Risikosicht", so Bente. "Basierend zum Beispiel auf der US-Zinsstruktur liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession bei 89 Prozent. Dass es zufälligerweise trotz der angespannten monetären Schocksituation nicht zu einer Rezession kommt, hat eine Wahrscheinlichkeit von elf Prozent." Doch diese Wahrscheinlichkeit habe sich in den vergangenen zwei Wochen deutlich erhöht.



In den vergangenen beiden Wochen hätten sich insbesondere die monetären Indikatoren verändert. Das Verhalten des Marktes habe immer mehr vom Verhalten der Märkte in historischen Rezessionen abgewichen. "In Rezessionen zeigt sich der Markt übergeordnet abwärts gerichtet, Bewegungen nach oben sind nur temporär und kurz", habe Bente gesagt. "Hohe Optimismuslevel wie derzeit zeigen in Rezessionsphasen das Ende von Gegenbewegungen an, die dann wieder in eine neue Abwärtswelle übergehen." Nur in Bullenmärkten, insbesondere in solchen, die nach abgeschlossenen Bärenmärkten neu entstünden, steige der Markt regelmäßig durch einen derartigen Optimismus hindurch weiter, wie zuletzt geschehen.



Dieses Verhalten verändere auch die Indikatoren beziehungsweise deren Aussage. Denn der Aktienmarkt sei selbst ein guter Vorlaufindikator für konjunkturelle Entwicklungen. "Ich würde sogar sagen, dass der Aktienmarkt regelmäßig bessere Konjunkturprognosen abgibt, als all die Institute mit ihren Volkswirten und Professoren das schaffen", so Bente. Der heute herrschende Optimismus sei insofern messbar und gehe mit immer stärkerem Gewicht in die Gesamtbewertung ein. Die Botschaft: Eine Rezession als Folge des monetären Schocks werde dieses Mal unwahrscheinlicher, das Szenario 1967 werde wahrscheinlicher.



Streng regelbasiert sei zu sehen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den ersten Monaten dieses Jahres noch bei mehr als 80 Prozent gelegen habe, heute aber auf 50 Prozent gefallen sei. Der langsame Aufbau zusätzlicher Aktienpositionen sei deshalb möglich und sinnvoll. (19.06.2023/ac/a/m)





Obertshausen (www.aktiencheck.de) - An den Märkten bahnt sich eine handfeste Überraschung an, so Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH.Entgegen allen Wahrscheinlichkeiten könnte 2023 der Absturz in eine Rezession ausbleiben, wie er sonst immer nach einer Phase straffer Notenbankpolitiken folge. "Wir könnten nach 1967 jetzt das zweite Jahr sehen, in denen ein solches Kunststück gelingt", habe Benjamin Bente gesagt. "Die aus dem Markt gewonnenen monetären Indikatoren bewegen sich in diese Richtung."