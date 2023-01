Es sei jedoch gut möglich, dass die Anleger die Signale falsch gedeutet hätten, denn dass die Währungshüter über geringere Zinserhöhungen nachdenken würden, habe nach Einschätzung der Experten einen anderen Grund: Die mittlerweile deutlich abkühlende Konjunktur. Dass die Währungshüter nur über eine Verlangsamung und kein völliges Ende der geldmarktpolitischen Straffung nachdenken würden, zeige zudem, für wie hartnäckig sie die Inflation weiterhin halten würden. Sie würden das Risiko höherer Zinsen eingehen, obwohl diese den Abschwung verschärfen könnten.



Bekannte Frühindikatoren würden bereits deutliche Warnsignale zeigen: Die Einkaufsmanagerindices (PMIs) seien in den letzten Monaten geradezu eingebrochen. Der amerikanische Industrie-PMI von S&P Global liege nach dem stärksten Rückgang seit der Pandemie nur noch bei 46,2. Und der Euroraum-Composite von S&P Global zeige schon seit Juli letzten Jahres eine schrumpfende Wirtschaft an. Auch aus Bottom-up-Sicht scheine sich die Lage zu verschlechtern.



Gerade habe die Berichtssaison für das vierte Quartal begonnen. Analysten wie FactSet würden damit rechnen, dass die Gewinne der S&P-500-Unternehmen im Vorjahresvergleich um 3,9 Prozent gefallen sein könnten. In Europa würden die Analysten zwar noch davon ausgehen, dass die Gewinne der Stoxx 600-Unternehmen im vierten Quartal um 4,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen seien. Der im Vergleich zu den USA kleinere und weniger internetorientierte Technologiesektor könnte diese Zahlen jedoch deutlich nach oben verzerrt haben, zumal die Wachstumserwartungen für andere Sektoren denen in den USA ähneln würden.



Und es gebe weitere Unsicherheitsfaktoren. In China werde die Null-COVID-Politik gelockert. Das Land öffne sich wieder. Das schaffe neue Impulse für die Wirtschaft. Im vergangenen Jahr habe das chinesische BIP um gerade einmal 3 Prozent zugelegt. Bereits im vierten Quartal 2022 sei das Wachstum aber deutlich dynamischer gewesen. Die höhere Nachfrage aus China könnte die Weltwirtschaft erheblich stärken. Wahrscheinlich sei sie auch ein Grund für die jüngsten Kursgewinne am europäischen Aktienmarkt gewesen, der stark von China abhänge. Für das Wirtschaftswachstum wäre eine Erholung Chinas gut, für die Preisstabilität hingegen nicht.



Wann aber würde eine weiche Landung 2023 wahrscheinlicher? Sicherlich bei einem stärkeren und klareren Inflationsrückgang. Damit sei aber erstmal nicht zu rechnen. Wegen der notorisch unberechenbaren Konjunkturdaten sei selbst nach den Zahlen der letzten Woche nicht auszuschließen, dass neue Daten die Anlegerstimmung vorübergehend heben würden. Dennoch sei davon auszugehen, dass Konjunktur und Inflation für die Aktienmärkte im Laufe des Jahres zur echten Herausforderung würden. Wenn der Tag der Wahrheit nicht schon nach den Gewinnprognosen im ersten Quartal folge, werde es wohl im weiteren Verlauf des Jahres soweit sein. (31.01.2023/ac/a/m)







