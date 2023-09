Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Sektor der Modeunternehmen gehörte am Montag zu den Wirtschaftssektoren mit den schlechtesten Ergebnissen, so die Experten von XTB.



Der Grund für diese starken Rückgänge sei vor allem die schwache Stimmung in China und die Äußerungen von Rachid Mochamed Rachid, Vorsitzender der Mayhoola-Gruppe, die unter anderem die Marken Valentino und Balmain verwalte. Ihm zufolge werde der Modemarkt bis 2023 um weniger als 10% wachsen (viel weniger als erwartet), und die Nachfrage nach solchen Produkten in den USA sei deutlich zurückgegangen. Ein weiterer wichtiger Risikofaktor sei die schwache Erholung der Nachfrage in China. Darüber hinaus habe Rachid hinzugefügt, dass Mayhoola langfristig ein Aktionär der KERING-Gruppe (ISIN FR0000121485/ WKN 851223) werde.



Die negative Stimmung werde auch durch die Bank of America Merrill Lynch verstärkt, deren Analysten mehrfach Verkaufsempfehlungen für Modeunternehmen abgegeben hätten. Die Aktie von KERING sei auf "Sell" herabgestuft worden, wobei das Kursziel auf 430 EUR festgesetzt worden sei. Im Vergleich zu anderen Analysten und deren Bewertungen liege das Kursziel damit am unteren Ende der Schwankungsbreite dieser Bewertungen. (25.09.2023/ac/a/m)

