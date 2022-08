London (www.aktiencheck.de) - Die OPEC+ Sitzung am 3. August 2022 verlief recht zügig und das Ergebnis dürfte sich positiv auf die Ölpreise auswirken, so Noah Barrett, Research Analyst für Energy & Utilities bei Janus Henderson Investors.



Die OPEC+ habe sich darauf geeinigt, die Produktion im September um 100.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, wobei die Erhöhung unter den Mitgliedsländern aufgeteilt werden solle. Da einige Länder derzeit ihre Quoten nicht ausschöpfen würden, könnten sie ihren Anteil an der Erhöhung um 100.000 Barrel pro Tag im September möglicherweise nicht erfüllen. Zwar werde ein Förderanstieg von 100.000 Barrel pro Tag angegeben (was relativ wenig sei), doch dürfte der tatsächliche Anstieg noch geringer ausfallen.



Die USA hätten wahrscheinlich auf eine größere Produktionssteigerung gehofft, insbesondere nach Bidens jüngster Reise in den Nahen Osten. Im Hinblick auf die Steuerung von Angebot und Nachfrage sei die Entscheidung der OPEC logisch. Wie groß die Ölnachfrage in der zweiten Jahreshälfte sein werde, sei ungewiss. Das liege vor allem an der Unsicherheit in Bezug auf die chinesische Nachfrage und die Möglichkeit einer Rezession in den USA oder sogar weltweit. Darüber hinaus seien die Kapazitätsreserven nach wie vor knapp, in der OPEC-Pressemitteilung werde die Verfügbarkeit von Kapazitätsüberschüssen als "extrem limitiert" bezeichnet, was wiederum den Spielraum der OPEC einschränke, eine deutliche Angebotssteigerung durchzusetzen. (Ausgabe vom 03.08.2022) (04.08.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.