Was spiele das für eine Rolle? Wirtschaftsstudien hätten gezeigt, dass die Ausbildung und die Präsenz von Frauen in der Arbeitswelt zum sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand beitragen würden, während ihre Unterrepräsentation auf dem Arbeitsmarkt und in Führungspositionen die gesamte Arbeitsproduktivität beeinträchtige. Dies erkläre zum Teil, warum die Vereinten Nationen die Gleichstellung der Geschlechter zu einem ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung festgelegt hätten (SDG Nr. 5 der 17 Ziele für Umwelt und Gesellschaft, die bis 2030 erreicht werden sollten).



Die Überwindung dieser Ungleichheiten erfordere eine Abstimmung auf mehreren Ebenen, beginnend mit dem gleichberechtigten Zugang zu Bildung. Frauen müssten befähigt werden, Einfluss nehmen zu können. Bei der Einstellung, der Entlohnung und dem beruflichen Aufstieg müsse die Gleichstellung der Geschlechter angestrebt werden. Und die Liste gehe weiter. Als Investoren ist eines unserer wichtigsten Instrumente die Einflussnahme: Durch individuelles oder gemeinsames Engagement mit Unternehmen können wir sicherstellen, dass wir die Themen ansprechen, die für das langfristige Nachhaltigkeitsziel eines Unternehmens relevant sind, so die Experten von La Française Asset Management.



Eine Möglichkeit, der Diskrepanz entgegenzuwirken, sei die Präsenz von Frauen in Führungspositionen. Die Experten würden diesen Indikator systematisch bei den Unternehmen verfolgen, in die sie investieren würden, sei es über Aktien oder Unternehmensanleihen. Die Experten seien der Überzeugung, dass eine weibliche Besetzung der Führungsebene nicht nur zu einer besseren Performance der Unternehmen in wirtschaftlicher und nachhaltiger Hinsicht führe, sondern auch zu möglichen Veränderungen auf allen anderen Ebenen der Arbeitnehmerschaft (Führungskräfte, Management und die gesamte Belegschaft).



Untersuchungen hätten auch gezeigt, dass ein Umdenken spürbar sei, sobald der Frauenanteil in einem Vorstand drei Sitze erreiche. Aus diesem Grund seien die Experten auch der Investorengruppe "30% Club France" beigetreten, die sich zum Ziel gesetzt habe, bis 2025 die Geschlechtervielfalt auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene der SBF120-Unternehmen um mindestens 30% zu erhöhen. (07.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Eine aktuelle Studie unter mehr als 3.700 börsennotierte Unternehmen weltweit, mit insgesamt 102 Millionen Beschäftigten, vermittelt ein klares Bild der aktuellen Situation und der stagnierenden Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeitswelt, so Marie Lassegnore, CFA, Head of Sustainable Investments bei La Française Asset Management."Weltweit haben nur 6% der Unternehmen einen weiblichen CEO, 15% einen weiblichen CFO und 8% eine weibliche Vorstandsvorsitzende. Von oben nach unten betrachtet, stellen Frauen 28% der Vorstandsmitglieder, 20% der Führungskräfte, 26% der leitenden Angestellten und 38% der Gesamtbelegschaft."