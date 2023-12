Der endgültige Text spiegele das Engagement einiger Staats- und Regierungschefs wider, auf einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu drängen, und die Zurückhaltung anderer. Insofern sehe es nach einem Kompromiss aus, der eine uneinheitliche Sichtweise auf das Thema in den einzelnen Ländern widerspiegele. Die Tatsache, dass sich alle Vertragsparteien erstmals auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen geeinigt hätten, sei jedoch ein bedeutender Schritt nach vorn.



"COP-Präsident Sultan Al Jaber erinnerte uns daran, dass "ein Abkommen nur so gut ist wie seine Umsetzung", und das wird von dieser COP genauso gelten wie von jeder anderen", so Howard. Der Schlüssel werde in den Maßnahmen liegen, die die Länder in den kommenden Monaten, Jahren und Jahrzehnten ergreifen würden, um die notwendige Transformation zu erreichen, und in der Botschaft, die sie an die Industrie und Investor:innen über ihre Handlungsverpflichtungen senden würden.



"Bei Schroders setzen wir uns weiterhin dafür ein, die Portfolios, die wir für unsere Kundinnen und Kunden verwalten, auf die kohlenstoffarme Weltwirtschaft umzustellen, auf die wir uns unserer Meinung nach zubewegen", so Howard. (Ausgabe vom 14.12.2023) (15.12.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Zukunft fossiler Brennstoffe hat in den letzten Tagen den Großteil der Diskussion auf und um die COP 28 dominiert, so Andrew Howard, Global Head of Sustainable Investment bei Schroders.In vielerlei Hinsicht sei das unvermeidlich; 75% der weltweiten Treibhausgasemissionen würden aus der Nutzung fossiler Brennstoffe stammen, und das Erreichen von Netto-Null erfordere eine umfassende Transformation der Energiesysteme.