Insgesamt bleibe die Lage des Verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone schwierig. Anzeichen für eine mögliche Trendwende würden nun durch einen weiteren Dämpfer überschattet, denn der PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei auf 46,1 gesunken und befinde sich nach wie vor tief im kontraktiven Bereich. Im wichtigeren Dienstleistungssektor sei die Lage jedoch besser, denn der Index liege nun wieder bei der Marke von 50, die Expansion und Schrumpfung voneinander trenne. Dies habe einen Anstieg des zusammengesetzten PMI auf 48,9, ein 8-Monats-Hoch ermöglicht. Dies sei ein ermutigendes Zeichen, das darauf hindeute, dass die Wirtschaft der Eurozone auf dem Weg sei, sich von der Flaute zu erholen, die die zweite Hälfte des Jahres 2023 gekennzeichnet habe.



Anzeichen für einen Aufschwung seien willkommen, aber sie könnten auch dazu beitragen, die Dringlichkeit von Zinssenkungen in der Eurozone zu verringern. Nach den Daten hätten die Märkte ihre Wetten auf eine Zinssenkung zurückgenommen und würden nun nur noch eine 1:3-Chance für eine erste Senkung im April sehen. Auch die Experten seien der Meinung, dass die Chancen für einen Zinsschritt im Frühjahr deutlich gesunken seien.



Die heute Morgen veröffentlichten britischen Einkaufsmanagerindices seien im Vergleich zu denen der Eurozone weniger aufsehenerregend gewesen. Der Schlüsselindex für das Dienstleistungsgewerbe sei mit 54,3 unverändert geblieben, aber ein Anstieg des Produktionsindex des Verarbeitenden Gewerbes habe dazu geführt, dass der zusammengesetzte PMI leicht von 52,9 im Januar auf 53,3 in diesem Monat angestiegen sei und damit ein Neunmonatshoch erreicht habe. Gleichzeitig sei der PMI für das Verarbeitende Gewerbe mit 47,1 nahezu unverändert geblieben.



Die Wirtschaftstätigkeit im Vereinigten Königreich sei nach wie vor uneinheitlich, aber insgesamt relativ gut. Die Daten würden darauf hindeuten, dass eine technische Rezession, in die die Wirtschaft Ende 2023 eingetreten sei, wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein werde. Nach einem anfänglichen Auftrieb durch die PMIs der Eurozone habe das Pfund nach der Veröffentlichung der inländischen Daten einen Teil seiner Gewinne gegenüber dem allgemein schwächeren US-Dollar wieder abgegeben. Die Zinssätze hätten sich kaum geändert, ebenso wenig wie die Einschätzung der Experten, dass die Bank of England (BoE) noch länger mit Zinssenkungen warten werde. (22.02.2024/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury, kommentiert die Einkaufsmanagerindices in der Eurozone, Deutschland und dem Vereinigten Königreich (UK).Der Euro habe heute Morgen Auftrieb durch stärker als erwartete PMI-Daten erhalten, die darauf hindeuten würden, dass das Licht am Ende des Tunnels für die Wirtschaft der Eurozone näher rücke. Die Märkte seien von den Ergebnissen aus Frankreich beeindruckt gewesen, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU bei allen wichtigen PMI-Indices einen deutlichen Anstieg von einem sehr niedrigen Niveau aus verzeichnet habe, wobei der zusammengesetzte Index auf ein Neunmonatshoch (47,7) gestiegen sei.