London (www.aktiencheck.de) - Die politische Unsicherheit spiegelt sich am unmittelbarsten im Pfund Sterling wider, das seit Anfang der Woche eine leichte Abwertung verzeichnet hat, so Laura Foll, UK Equities Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Abgesehen von den Auswirkungen auf das Pfund Sterling komme die politische Ungewissheit zu einer Zeit, in der die Einstellung gegenüber britischen Aktien bereits schlecht sei - dies spiegele sich in den Bewertungen britischer Unternehmen wider, die in vielen Fällen niedriger seien als die ihrer ausländischen Pendants, sowie in den jüngsten schwachen Nettozuflüssen bei britischen Aktien. Die Ereignisse dieser Woche dürften zwar nicht dazu führen, dass dieser Überhang bei britischen Aktien kurzfristig aufgelöst werde, doch könnten sie bedeuten, dass das zusätzliche politische Risiko, das mit britischen Aktien verbunden sei, bis zu einem gewissen Grad beseitigt werde, sobald ein neuer Regierungschef feststehe. Damit werde die politische Unsicherheit, die einen Teil des Überhangs an britischen Aktien ausgemacht habe, "überwunden".Es sei noch zu früh, um darüber zu spekulieren, was der nächste Regierungschef politisch tun werde. Er werde jedoch mit den gleichen Zwängen konfrontiert sein wie die vorherige Führung, d.h. er müsse versuchen, einen schmalen Grat zu beschreiten, um die Staatsfinanzen wieder auf einen solideren Kurs zu bringen und gleichzeitig eine Reihe von kurz- und längerfristigen Ausgabenerhöhungen durchzusetzen. (07.07.2022/ac/a/m)