Tech-Trends, Digitalisierung und Co.

Warum Aktien fallen

Aktien gelten allgemein nicht als übermäßig sichere Anlagen – dafür sind dabei höhere Renditen möglich, als bei risikoärmeren Investitionsmöglichkeiten. Aktienkurse fallen in der Regel, weil mehr Menschen ihre Aktien verkaufen möchten – es entsteht also ein Überangebot auf dem Markt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich vor allem diese Faktoren auf fallende Aktienkurse auswirken können:



Höhere Lebenshaltungkosten (z. B. für Strom und Lebensmittel)

Unsichere Weltsituation

Überangebot auf dem Markt

Zinserhöhung der Zentralbanken

Zuletzt sah es eher so aus, als würden Aktienkurse weiter fallen. Vor allem Aktien von Technologieunternehmen schienen immer schlechter bewertet zu werden. Das könnte sich aber bald ändern.



Tech-Aktien erholen sich: Was dafür spricht

Der Nasdaq ist die größte und einflussreichste Aktienbörse für IT- und Tech-Aktien in den USA. Anfang des Jahres sah es für die Nasdaq100 nicht besonders gut aus: Um die 10 % hatte der Index verloren; bei einem Ausblick auf die nähere Zukunft wurden noch höhere Verluste als wahrscheinlich eingeschätzt.

Zuletzt hatten sich die US-Aktienmärkte Anfang November 2022 jedoch wieder erholt. Anleger scheinen sich nicht so sehr auf die negativen Aspekte der Gegenwart zu konzentrieren, sondern den Blick nach vorne zu richten. Für das Jahr 2023 ist deshalb nicht nur eine Stabilisierung, sondern sogar ein Aufschwung wahrscheinlich.



Das sieht auch Finanz- und Anlageexperte Carsten Mumm so. Der gab kürzlich in einem Interview an, dass er eine Stabilisierung der globalen Situation im Frühjahr 2023 erwarte. Weiter sagt er, dass er positive Wachstumsraten im Laufe des Jahres für wahrscheinlich halte: "Meine Erwartung ist, dass wir am Jahresende 2023 höher stehen als heute."



Die Tech-Branche steht nicht schlecht da

Ein weiterer Punkt, der für einen Anstieg der Tech-Aktien spricht, ist der Zugewinn der Tech- und IT-Branche im Allgemeinen. Ständig neue Entwicklungen sorgen dafür, dass die Branche wohl auch in Zukunft ein interessanter Sektor bleiben wird.



Digitalisierung und andere Faktoren sorgen dafür, dass die Industrie nach wie vor ein Wachstum verzeichnet. Das Internet der Dinge in Verbindung mit der vierten Industriellen Revolution macht immer neue technologische Erfindungen und Entwicklungen notwendig. Technologien wie die künstliche Intelligenz schreiten immer weiter voran und werden in mehr und mehr Bereichen eingesetzt. Das steigert das allgemeine Interesse an der Branchen und hilft natürlich auch den Tech-Unternehmen, höher bewertet zu werden.



Ob und wie genau sich das am Ende auf die Aktienkurse einzelner Tech-Unternehmen auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nur schwer vorherzusehen. Denn selbst wenn eine Firma oder eine gesamte Branche wieder steigende Umsätze verzeichnet, muss sich dies nicht sofort positiv auf die Aktienkurse in dem Bereich auswirken. Aber es ist durchaus möglich. (07.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Moment wirken sich einige Punkte auf die Kaufkraft von Kunden aus. Das führt nicht nur dazu, dass diese weniger einkaufen und mit größeren Anschaffungen eher warten – dies kann sich. Besonders Aktien aus dem Tech-Bereich waren in den letzten Monaten davon betroffen.Für das Jahr 2023 halten Experten jedoch eine Kehrtwende für möglich. Vor allem Tech-Aktien könnten sich bald stabilisieren oder sogar einen Aufschwung erleben.Neuesind seit Jahren in aller Munde. Das Internet dominiert unseren Alltag –. Das zeigt sich auch in einigen Branchen, die eng mit der Tech-Industrie zusammenhängen.. Umsätze wachsen seit Jahren stetig an: Die großen Firmen auf dem Markt verdienen noch mehr und ständig kommen kleine Unternehmen mit neuen Ideen hinzu. Ein wichtiger Spezialbereich ist das Online Glücksspiel: Zahlreiche Unternehmen und Online Casinos bieten heute ihre Dienste im Internet an. Wer Videoslots spielen möchte, besucht Plattformen wie das Drückglück Online Casino . Die Anmeldung ist einfach und nach wenigen Minuten kann man losspielen. Dafür sorgen auch unsere, die das Spielen am Smartphone möglich machen. Das macht das Gaming für mehr Menschen zugänglich – schließlich hat heutzutage fast jeder ein smartes Handy.Rund 17 % der Deutschen besaßen im Jahr 2021 Aktien oder Aktienfonds. Gegenüber 2019 (15,2 %) stieg die Zahl der Aktienbesitzer in den letzten Jahren an. Das Jahr 2022 allerdings brachte einigemit sich. Das liegt vor allem an Faktoren, die mit der gesamtwirtschaftlichen Situation zu tun haben. Das hat in der letzten Zeit dazu geführt, dass weniger Menschen in Aktien investieren oder versuchen, ihre eigenen Aktien zu verkaufen.