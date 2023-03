Betrachte man die saisonalen Muster, so scheine der Ölpreis deutlich überverkauft zu sein, insbesondere wenn man sich die langfristigen Muster ansehe. Betrachte man andererseits das schlechteste Jahr in Bezug auf die Performance in den letzten fünf Jahren oder sogar noch länger, so habe Öl noch etwas Spielraum nach unten, insbesondere in den ersten vier Monaten des Jahres (Zeitraum Januar-April). Wenn das erste Drittel des Jahres schlecht für die Preise sei, sei das zweite Drittel in der Regel deutlich besser (Mai-August).



Werde billiges Öl ein Heilmittel für die aktuellen globalen Probleme sein?



Sehe man vom Ukraine-Krieg und der anhaltenden Bankenkrise ab, könnte billigeres Öl tatsächlich ein Heilmittel für eine Reihe von globalen Problemen sein. Ein weiterer Rückgang der Ölpreise würde einen Rückgang der Inflation beschleunigen, was nicht nur künftige Zinserhöhungen begrenzen, sondern auch Zinssenkungen vorziehen könnte. Die Inflation der US-Erzeuger habe schnell und steil auf den Rückgang des Ölpreises im Jahresvergleich reagiert. Niedrigere Ölpreise könnten dazu beitragen, einige der wirtschaftlichen Probleme zu vermeiden, gleichzeitig könnten sie aber auch durch eine potenzielle Wirtschaftskrise, die sich derzeit abzeichne, angetrieben werden.



Bestehe die Chance auf einen weiteren Preisrückgang?



Der Ölpreis habe einen Großteil der durch die jüngste Bankenkrise ausgelösten Verluste wieder wettgemacht. Dennoch deute ein Blick auf die Fundamentaldaten darauf hin, dass der Preisrückgang wieder einsetzen und sich fortsetzen könnte. Das Angebot sei nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet, da es Russland gelungen sei, Absatzmärkte für sein Öl zu finden. China nutze weiterhin seine eigenen Vorräte und erhöhe die Einfuhren nicht. Dies könnte auch zu einem weiteren Aufbau der US-Ölvorräte führen. Ein wichtiger Indikator könnten hier die vergleichenden Lagerbestände (nominale Veränderung der Lagerbestände über ein Jahr) sein. Er deute derzeit auf die Möglichkeit weiterer Preisrückgänge hin und das Signal "stark überverkauft" werde erst dann auftauchen, wenn die Lagerbestände auf 80-100 Millionen Barrel über dem Vorjahresniveau lägen. Sofern es nicht zu einer Wirtschaftskrise komme, bestehe die Chance auf eine Preiserholung in der zweiten Jahreshälfte - die Daten zu den Ölbohranlagen würden darauf hindeuten, dass sich die US-Produktion dem Produktionsmaximum nähere und die Lagerbestände in China irgendwann erschöpft sein würden. (29.03.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brent-Preis ist seit Anfang 2023 um etwa 9% gesunken, aber der Preisrückgang in den letzten zwölf Monaten liegt bereits bei über 30%, so die Experten von XTB.Betrachte man die gesamte Erholung nach der Corona-Krise, so würden sich die Rohölpreise derzeit in der Nähe des Mittelpunkts befinden. Während es so ausgesehen habe, als ob Unterversorgung und steigende Nachfrage ein Problem darstellen könnten, hätten sich diese Sorgen als unnötig erwiesen. Seit Juni 2022 sei am Ölmarkt ein starker Abwärtstrend zu beobachten und die jüngsten Probleme im Bankensektor könnten an die Finanzkrise 2007-2009 erinnern, als die Rohölpreise schnell von 150 Dollar auf unter 40 Dollar pro Barrel abgestürzt seien. Könnte sich die Geschichte wiederholen? Werde sich billiges Öl als Heilmittel für eine Reihe von aktuellen Problemen erweisen? Müssten wir im weiteren Verlauf des Jahres mit einem weiteren Preisverfall rechnen oder werde sich der Ölpreis erholen?Sei Öl bereits billig?