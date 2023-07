Da sieben Unternehmen den größten Teil der Performance des S&P 500 ausmachen würden, würden alle Augen darauf gerichtet sein, ob sie in der Lage seien, ihre Gewinne so zu steigern, dass sie mit dem Anstieg des Gewinns Schritt halten könnten.



Diese Unternehmen hätten sehr unterschiedliche Profile: Bei NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) seien die Gewinnschätzungen für 2023 seit Jahresbeginn nach oben revidiert worden, während die Anleger ihre Erwartungen für die anderen fünf Unternehmen weitgehend unverändert gelassen und keine Gewinnunterstützung gebot hätten, um diese starke Outperformance zu rechtfertigen. Trotz dieser Korrekturen werde erwartet, dass die Big Tech-Firmen im zweiten Quartal 2023 das beste Gewinnwachstum unter den US-Unternehmen erzielen würden. Eine kleine Verfehlung könnte zu einer großen Enttäuschung für die Märkte führen, wie Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) bereits bewiesen hätten.



Die mit der KI verbundenen Umsatzchancen stünden einmal mehr im Mittelpunkt des Interesses. In der letzten Ertragssaison sei es vor allem darum gegangen, wie oft das Thema "KI" in den Gewinnmitteilungen erwähnt worden sei. Diesmal sollte es mehr darum gehen, "das Geld zu zeigen": Die Unternehmen, die am nächsten an den KI-Einnahmen dran seien, sollten die besten Gewinne erzielen.



Im Moment scheine Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) der nächstliegende Nutznießer der Verbreitung von KI zu sein. Dies beruhe auf seiner Mehrheitsbeteiligung an OpenAI, die idealerweise innerhalb seiner Azure-Cloud-Infrastruktur genutzt werden könne, so dass Unternehmen aus KI-Initiativen Kapital schlagen könnten, sowie auf seinem Plan, einen KI-"Copiloten" in seine Office365-Software-Suite zu integrieren - mit Abonnementpreisen, die 1,5-mal höher seien als bei der bisherigen Suite.



Abgesehen von der KI bleibe Effizienz auch 2023 ein Muss. Die starke Performance von Meta Platforms im laufenden Jahr sei beispielsweise zurückzuführen auf den Management-Schwenk von hohen Ausgaben hin zu aggressiven Kostensenkungen bei gleichzeitiger Zurückdrängung der Metaverse-Strategie. Alles in allem habe das Unternehmen einen Teil der Glaubwürdigkeit bei den Anlegern zurückgewinnen können, die es in den letzten Jahren verloren habe. In Zukunft sollten die aufstrebenden Wachstumstreiber allmählich wieder in den Mittelpunkt des Interesses rücken, aber nicht um jeden Preis, wie es in den letzten zehn Jahren der Fall gewesen sei.



2. Die europäische Abkühlung



In Europa werde der Gewinnrückgang in diesem Quartal auf etwa 12 Prozent geschätzt. Dies sei schlimmer als in den USA, was vor allem auf die Schwäche des verarbeitenden Gewerbes zurückzuführen sei.



Für 2023 werde immer noch mit einem leicht negativen Gewinnwachstum gerechnet. Der Konsens erwarte jedoch für 2024 eine Erholung. Das Risiko, dass der Ausblick für das Jahresende bzw. das kommende Jahr herabgestuft werde, sei offensichtlich, da sich die Einkaufsmanagerindices bereits im schrumpfenden Bereich befinden würden und der stärkere Euro großen Exporteuren schaden könnte.



Der Luxussektor werde von Bedeutung sein, da er in diesem Jahr einer der Hauptträger der Performance der europäischen Indices gewesen sei, unterstützt durch ein günstigeres Zinsumfeld und die Wiedereröffnung Chinas. Daher sollte diese Gewinnsaison ein Indikator für die Fähigkeit sein, die überdurchschnittlichen Ergebnisse in den kommenden Monaten fortzusetzen. Der Sektor habe in den letzten Wochen positive Korrekturen gegenüber dem Konsens erfahren. Dies habe die Messlatte höher gelegt, allerdings bestehe das Risiko, dass China die Schwäche des US-Marktes, wie es bei Richemont der Fall gewesen sei, nicht ausgleichen könne. Auch wenn die kurzfristigen Aussichten schwieriger sein könnten, was vor allem auf die Frage "Tatsachen versus Erwartungen" zurückzuführen sei, könnte dies dazu führen, dass sich die Kluft zwischen den Gewinnern und Verlierern im Luxussektor vergrößere.



3. Kostendruck auf die Verbraucher



Die Ökonomen seien weiterhin besessen von der Frage, wie es um die Verfassung der hätten die Kunden im Allgemeinen höhere Preise verkraften können, da die Unternehmen die gestiegenen Kosten weitergegeben hätten, was einen gewissen Schutz der Gewinnspanne ermöglicht habe. Doch in einigen Segmenten wie dem Einzelhandel würden sich unter der Oberfläche besorgniserregende Tendenzen abzeichnen, vor allem im Falle einer raschen Verlangsamung des Lohnwachstums, das zu einem Risiko werden könnte. Die Schlüsselfrage für die Zukunft sei, wie sich Disinflation und Konjunkturabschwächung auf die Ausgaben auswirken würden, und ob die Gefahr eines Preiskriegs bestehe. (24.07.2023/ac/a/m)





