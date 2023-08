Börsenplätze Koenig & Bauer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

14,54 EUR +3,86% (22.08.2023, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

14,64 EUR +4,13% (22.08.2023, 12:21)



ISIN Koenig & Bauer-Aktie:

DE0007193500



WKN Koenig & Bauer-Aktie:

719350



Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

SKB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

KOEBF



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt mit dem breitesten Produktportfolio der Branche. Kernkompetenz von Koenig & Bauer ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft und Konzern-Holding ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG mit Stammsitz in Würzburg. Um Neuentwicklungen, das operative Geschäft und den Kundenservice in den Marktsegmenten Bogen-, Rollen- bzw. Wertpapiermaschinen kümmern sich rechtlich eigenständige Gesellschaften, die rückwirkend zum 1. Januar 2015 ausgegliedert wurden.



Die Koenig & Bauer Sheetfed AG & Co. KG in Radebeul verantwortet das Geschäft mit Bogenoffsetmaschinen, die Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG in Würzburg die Rollenrotationsanlagen für den Digital- und Offsetdruck. Für die Konstruktion der Banknoten- und Wertpapiermaschinen ist die Koenig & Bauer Banknote Solutions (DE) GmbH in Würzburg zuständig, die zusätzlich Entwicklungs-, Montage-, und Servicedienstleistungen für das Geschäftsfeld Wertpapier und andere Konzernbereiche erbringt. An den Standorten Würzburg und Radebeul ist die Koenig & Bauer Industrial AG & Co. KG als Produktionsdienstleister für interne und externe Kunden tätig.



Zur Koenig & Bauer Gruppe gehören außerdem die Koenig & Bauer FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, Koenig & Bauer (AT) GmbH bei Wien in Österreich, Koenig & Bauer Banknote Solutions SA in Lausanne, Schweiz, Koenig & Bauer Coding GmbH in Veitshöchheim bei Würzburg, Koenig & Bauer MetalPrint GmbH in Stuttgart, Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, Koenig & Bauer Kammann GmbH in Löhne und Koenig & Bauer Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. Koenig & Bauer hat mit der Koenig & Bauer (US) in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der Koenig & Bauer Druckmaschinen. (22.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, nimmt die Coverage für die Aktie des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) mit einem "kaufen"-Rating neu auf.Koenig & Bauer sei nicht nur der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt, sondern habe sich in den letzten Jahren zu einem agilen Technologiekonzern weiterentwickelt. Nachdem der Strukturwandel in der Printmedienindustrie heute annähernd vollständig verdaut sei, erziele das Unternehmen rund 60% der Neumaschinenumsätze im strukturell wachsenden Verpackungsdruck, dessen globales Marktvolumen bei konstanten Preisen bis 2027 auf ca. 551,3 Mrd. USD zulegen dürfte (CAGR: 3,1%).Im zwar unstetigen aber mittelfristig als zumindest stabil einzuschätzenden Geschäft mit Banknotendruckmaschinen (Umsatzanteil 2022: ca. 20%) agiere Koenig & Bauer global als Quasi-Monopolist, was dem Segment Special überdurchschnittlich hohe Margen beschere. Die Markt- und Technologieführerschaft in zahlreichen Teilsegmenten der Druckindustrie mache das Unternehmen zum branchenweit am breitesten aufgestellten Lösungsanbieter über nahezu alle Drucktechnologien und -materialien hinweg und sei u.a. das Resultat der traditionell hohen F&E-Quote des Konzerns (Ø ca. 4% p.a.). Abgerundet würden sämtliche Aktivitäten durch ein robustes Aftersales-Geschäft (ca. 30% der Erlöse), das zunehmend auch digitale Services umfasse und zu einer hohen Kundenbindung beitrage.Die Folgen der Corona-Pandemie, Verwerfungen in den Lieferketten und nicht zuletzt hohe Markteintritts- und Wachstumskosten im zukunftsträchtigen Verpackungsdruck hätten die Erträge in den letzten Jahren jedoch spürbar belastet. Zudem habe Koenig & Bauer in jüngerer Vergangenheit massiv in die Entwicklung des industriellen Digitaldrucks investiert, der bei kleineren Volumina als Kryptonit für den analogen Druck gelte und bis 2032 einen Wertanteil von 27% am weltweiten Druckvolumen aufweisen dürfte (vs. 2022: 17%).Die zuletzt schwache Profitabilität (Ø EBIT-Marge 2019-22: 0,9%) sei somit zumindest in Teilen bewusst zugunsten neuer Wachstums- und Ertragspotenziale in Kauf genommen worden. Die Anlaufverluste des Digitaldrucks hätten sich in 2022 bereits spürbar reduziert und sollten bis 2025 vollständig überwunden sein. Gepaart mit den Erfolgen des Effizienzprogramms P24x und auf Basis eines vollen Orderbuchs (Auftragsbestand: 907 Mio. Euro) stelle Koenig & Bauer bis 2025 ein profitables Wachstum auf Konzernumsätze i.H.v. 1,5 Mrd. Euro (CAGR 2022-25e: 8,2%) bei einer EBIT-Marge von 6 bis 7% in Aussicht.Koenig & Bauer sei nach Erachten des Analysten ein auf Wachstums- und stabile Nischenmärkte fokussierter Industriechampion, der die Digitalisierung der Druckmärkte aktiv vorantreibe. Die Aktie notiere aktuell ca. 80% unter ihrem All-Time-High und schon aus den relativ defensiven Prognosen des Analysten ergebe sich ein attraktives DCF-basiertes Kursziel von 27,00 Euro.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, nimmt den Qualitätstitel mit einer Kaufempfehlung neu in seine Coverage auf. (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link