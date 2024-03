Entsprechend bekräftigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, sein "kaufen"-Rating und das Kursziel von 26,00 EUR für die Aktie, wenngleich nachhaltige Impulse für den Kurs vermutlich erst im Nachgang der drupa zu erwarten sind. (Analyse vom 01.03.2024)



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB) ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und verfügt über eines der breitesten Produktprogramme der Branche. Seit über 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck gehören ebenfalls zum Angebot. (01.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Koenig & Bauer habe am Mittwochabend vorläufige Zahlen für das abgelaufene GJ sowie einen Ausblick für 2024 ff. vorgelegt. Während die Jahresziele 2023 erreicht worden seien und der Banknotendruck einen überraschend starken Auftragseingang in Q4 verzeichnet habe, würden hohe Kostenbelastungen für die drupa-Messe das Gesamtbild trüben.Der Konzernumsatz habe mit 1.326,8Mio. EUR oberhalb der Analysten-Erwartungen (MONe: 1.278,1 Mio. EUR) und denen des Marktes (Konsens: 1.292,2 Mio. EUR) gelegen. Insbesondere das Segment Digital & Webfed habe einen starken Schlussspurt vorweisen können (Umsatz Q4: +57,0% yoy auf 70,0 Mio. EUR), aber auch Sheetfed (Q4: +13,9% yoy auf 248,4 Mio. EUR) habe letztlich dazu beigetragen, dass Koenig & Bauer das Erlösziel von rund 1,3 Mrd. EUR solide erreicht habe.Der Auftragseingang habe mit 1.287,9 Mio. EUR (-3,1% yoy) zwar nur leicht unter dem Rekordniveau des Vorjahres rangiert und in Q4 in Summe sogar um 47,2% yoy zugelegt, gebe im Detail aber dennoch eingemischtes Bild ab. So habe die Geschäftseinheit Banknote Solutions in Q4 einen Großauftrag der US-Bundesdruckerei in signifikanter Höhe (MONe: dreistelliger Mio.-EUR-Betrag) erhalten, was den AE des Segments Special im Schussquartal auf stolze 267,8 Mio. EUR gehoben habe (vs. 9M: 271,0 Mio. EUR). Dagegen habe sich sowohl bei Sheetfed (-6,1% yoy) als auch Digital & Webfed (-37,3% yoy) zum Jahresende bereits die Zurückhaltung der Kunden im Vorfeld der Weltleitmesse drupa (28.5.-07.06.2024) gezeigt.Ergebnisseitig habe Koenig & Bauer mit einem FY-EBIT in Höhe von 29,9 Mio. EUR moderat die Erwartungen übertroffen (MONe:28,1 Mio. EUR; Konsens: 28,2 Mio. EUR). Hier hätten Sheetfed sowie Special solide Ergebnisse eingefahren, während der Analyst die anhaltend markanten Verluste im D&W-Segment (EBIT2023: -23,9 Mio. EUR; Vj.: -19,3 Mio. EUR) als Enttäuschung werte.Zur Profitabilitätssteigerung sei bereits Ende2023 mit "Spotlight" ein Fokusprogramm initiiert worden, dessen Maßnahmen im Wesentlichen im GJ 2024 identifiziert, umgesetzt und abgeschlossen sein sollten, ehe in 2025 ein positiver FY-Ergebniseffekt eintrete. Genauere Details zu den Inhalten und Beiträgen des Programms dürften jedoch erst im Rahmen der GB-Vorlage Ende März publik gemacht werden. Mittelfristig solle ein Umsatzniveau von rund 1,8 Mrd. EUR und eine EBIT-Marge von 8 bis 9% stehen.Der HV werde der Vorstand vorschlagen, für 2023auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten. Zukünftig sollten bei einer profitablen Geschäftsentwicklung jedoch 15-35% des Konzernergebnisses bzw. mindestens 0,30 EUR pro Aktie ausgeschüttet werden.Der CMD auf der drupa dürfte als wichtiger Stimmungs- und Auftragsindikator Aufschluss über die weitere Entwicklung bei Koenig & Bauer geben. Der Analyst bleibe hinsichtlich der Ziele 2024 ff. defensiv positioniert, erachte die Aktie fundamental (KBV2024e: 0,4x) und angesichts des Potenzials aber weiterhin als zu niedrig bewertet.