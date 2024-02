Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB) ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und verfügt über eines der breitesten Produktprogramme der Branche. Seit über 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck gehören ebenfalls zum Angebot. (21.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Die Aktie von Koenig & Bauer habe einen schwachen Jahresstart hingelegt (YTD: -15,9%). Wenngleich Speck das Unternehmen angesichts der Qualitäts- und Marktführerschaft in Kernbereichen der Druckindustrie als aussichtsreich positioniert ansehe, spreche das aktuelle Branchensentiment nach Erachten des Analysten gegen kurzfristige operative Trigger für die Aktie.Zahlen des Closest Peers und Geschäftsklima der Druckindustrie würden schwächeln: Anfang Februar habe der engste Wettbewerber Heidelberger Druckmaschinen die Zahlen für das Q3 2023/24 vorgelegt (GJ ende am 31.03.). Während sich der Umsatz um 2,5% yoy rückläufig gezeigt habe, würden nach Erachten des Analysten vor allem die schwachen Auftragsdaten auf ein unternehmensübergreifend schwieriges Geschäftsumfeld hindeuten. So sei in Q3 der Auftragseingang deutlich um 14,5% qoq bzw. 19,4% yoy zurückgegangen (Q2: -4,6% yoy; Q1: -2,7% yoy). Das Unternehmen führe "neben dem schwächeren konjunkturellen Umfeld" u.a. die Zurückhaltung der Kunden im Vorfeld der Weltleitmesse drupa im Mai an, im Rahmen derer auch Koenig & Bauer am 29.05. den Capital Markets Day abhalten werde.Um der Geschäftsflaute entgegenzuwirken, habe Heidelberger seit Januar an mehreren Produktionsstandorten Kurzarbeit eingeführt. Auch die Konjunkturdaten des BVDM würden das derzeit maue Marktumfeld der deutschen Druckindustrie untermauern. Im Januar habe der Geschäftsklimaindex mit 86,6 Pkt. (Indexwert Q1/22 = 100) auf dem Vormonatsniveau und rund 6,7 Pkt. unter dem Vorjahreswert stagniert. Die Produktionspläne der Industrie für die nächsten drei Monate würden sich mit rund -22 Pkt. weiterhin deutlich im negativen Bereich bewegen und damit ca. 13 Pkt. schlechter ausfallen als zu Beginn des Vorjahres. Nicht zuletzt würden die Unternehmen mit per saldo -31 Pkt. vermehrt davon ausgehen, ihre Personalkapazitäten in den kommenden Monaten weiter zu reduzieren.Strukturelle Wachstumstreiber intakt: Nichtsdestotrotz sehe der Analyst Koenig & Bauer nach wie vor äußert chancenreich aufgestellt, um am strukturell wachsenden Verpackungs druck (ca. 60% der Neumaschinenumsätze) zu partizipieren. So rechne das für die globale Verpackungsindustrie führende Marktforschungsinstitut Smithers mit einer anziehenden Markt-CAGR 2023-2028e von 3,9% (vs. CAGR 2019-2024e: 2,8%). Eine wieder verbesserte Auftragsentwicklung erwarte der Analyst daher infolge der drupa, die corona-bedingt erstmals seit 2016 wieder physisch stattfinden werde. Zudem könnten aus 2023 verzögerte Aufträge für den lukrativen Banknotendruck, in dem Koenig & Bauer ein Quasi-Monopol genieße, im laufenden Jahr Impulse bringen. Nicht zuletzt habe das Unternehmen jüngst eine strategische Partnerschaft mit Mitsubishi Electric zur Entwicklung von Qualitätskontrollsystemen für die Batteriezellenfertigung gemeldet. Gepaart mit der im Juni 2023 vereinbarten Entwicklungszusammenarbeit mit VW zeige dies nach Erachten des Analysten, dass Koenig & Bauer mit seinem technologischen Know-how perspektivisch vermehrt auch Sektoren abseits der Druckindustrie adressieren dürfte.Das aktuelle Marktumfeld gestalte sich schwierig und dürfte kurzfristig in durchwachsenem Newsflow münden. Speck rate Investoren, die Vorlage der Zahlen für FY 2023 und den Ausblick auf 2024 abzuwarten.Bei unverändertem Rating ("kaufen") reduziert Patrick Speck, Analyst der Montega AG, das Kursziel leicht auf 16,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR). (Analyse vom 20.02.2024)