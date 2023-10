Daher bestätigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, für die Koenig & Bauer-Aktie das Rating "kaufen", reduziert das Kursziel infolge der Prognosesenkungen jedoch von 27,00 auf 17,00 Euro. (Analyse vom 26.10.2023)



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB) ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und verfügt über eines der breitesten Produktprogramme der Branche. Seit über 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck gehören ebenfalls zum Angebot. (26.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Koenig & Bauer habe gestern nach Börsenschluss vorläufige Zahlen für das dritte Quartal und eine Anpassung der Ergebnisprognose gemeldet.Nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr noch einen Anstieg der Konzernerlöse in Höhe von +21,3% yoy habe erzielen können, habe der über die drei Segmente hinweg berichtete Umsatz im dritten Quartal mit 296,5 Mio. Euro um 7,5% yoy unter dem Vorjahr gelegen. Hintergrund dessen sei u.a. eine Auftragsverschiebung im Segment Special, in dem der Auftragseingang kurzfristiger mit der Umsatzlegung verknüpft sei und größtenteils nach der Percentage-of-Completion-Methode (POC) erfolge. Hier sei der Q3-Umsatz um 12,3% yoy auf 86,0 Mio. Euro gesunken.Insgesamt schwächer als von den Aktienanalysten der Montega AG erwartet sei auch die Entwicklung im besonders zukunftsweisenden Segment Digital & Webfed gewesen. Wenngleich getrieben von einer starken Nachfrage bei den neuen Digitaldruckmaschinen der Auftragseingang des Segments im dritten Quartal um 115,5% yoy auf 59,9 Mio. Euro zugelegt habe (9M: +49,4% yoy), sei der Segmentumsatz um 17,4% yoy auf 31,9 Mio. Euro zurückgegangen.Auch im größten Segment Sheetfed sei ein leicht niedrigerer Umsatz verzeichnet worden (-2,9% yoy auf 178,6 Mio. Euro), während das Ordervolumen um 42,0% yoy geringer ausgefallen sei. Die rückläufige Top Line sowie Anlaufkosten im Zuge der Einführung der neuen Druckmaschinen im Flexo-, Wellpappe- und Digitaldruck hätten im dritten Quartal über alle drei Segmente hinweg zu einem leicht negativen EBIT von -1,0 Mio. Euro (Vj.: 9,6 Mio. Euro) geführt. Zwar hätten sich Sheetfed (Q3-EBIT: 2,6 Mio. Euro; Marge: 1,5%) und Special (5,2 Mio. Euro bzw. 6,0%) auf schwächerer Basis profitabel gezeigt, vor allem die erneute Ausweitung der Verluste in Digital & Webfed (Q3-EBIT: -8,8 Mio. Euro; Vj.: -2,0 Mio. Euro) sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG aber als herber Dämpfer für die Equity Story zu werten.Wenngleich das Schlussquartal traditionell das umsatz- und ergebnisstärkste des Unternehmens darstelle und die bisherige EBIT-Prognose der Aktienanalysten der Montega AG (MONe alt: 33,2 Mio. Euro) innerhalb des neuen Zielkorridors liege, würden sich die Analysten nun in der unteren Hälfte der Spanne positionieren.Auswirkungen auf die Mittelfristziele (1,8 Mrd. Euro Umsatz; 8% bis 9% EBIT-Marge) ergeben sich laut Koenig & Bauer infolge der jüngsten Guidance-Anpassung zwar nicht, doch erscheinen diese angesichts des für Investitionsgüterhersteller derzeit besonders schwierigen Marktumfelds unseres Erachtens inzwischen äußerst ambitioniert, so die Aktienanalysten der Montega AG. Die Aktienanalysten der Montega AG hätten ihre Erwartungen für die kommenden Jahre daher deutlich reduziert und würden mit der Korrektur des 2025er Ziels (1,5 Mrd. Euro Umsatz; 6% bis 7% EBIT-Marge) im Laufe von 2024 rechnen.Die strategische Weichenstellung in Richtung Digitaldruck würden die Aktienanalysten der Montega AG weiterhin als richtigen Schritt erachten, nach wie vor belaste diese die Ergebnisentwicklung jedoch spürbar. Gepaart mit zunehmendem marktseitigem Gegenwind habe dies in einem schwachen Quartal gemündet. Die Aktienanalysten der Montega AG würden kurzfristig nicht mehr von einer dynamischen Ergebnissteigerung ausgehen, sähen den Case strukturell aber als intakt an.