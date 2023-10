Xetra-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

11,86 EUR -1,82% (13.10.2023, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

11,84 EUR -4,21% (13.10.2023, 15:51)



ISIN Koenig & Bauer-Aktie:

DE0007193500



WKN Koenig & Bauer-Aktie:

719350



Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

SKB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

KOEBF



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt mit dem breitesten Produktportfolio der Branche. Kernkompetenz von Koenig & Bauer ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft und Konzern-Holding ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG mit Stammsitz in Würzburg. Um Neuentwicklungen, das operative Geschäft und den Kundenservice in den Marktsegmenten Bogen-, Rollen- bzw. Wertpapiermaschinen kümmern sich rechtlich eigenständige Gesellschaften, die rückwirkend zum 1. Januar 2015 ausgegliedert wurden.



Die Koenig & Bauer Sheetfed AG & Co. KG in Radebeul verantwortet das Geschäft mit Bogenoffsetmaschinen, die Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG in Würzburg die Rollenrotationsanlagen für den Digital- und Offsetdruck. Für die Konstruktion der Banknoten- und Wertpapiermaschinen ist die Koenig & Bauer Banknote Solutions (DE) GmbH in Würzburg zuständig, die zusätzlich Entwicklungs-, Montage-, und Servicedienstleistungen für das Geschäftsfeld Wertpapier und andere Konzernbereiche erbringt. An den Standorten Würzburg und Radebeul ist die Koenig & Bauer Industrial AG & Co. KG als Produktionsdienstleister für interne und externe Kunden tätig.



Zur Koenig & Bauer Gruppe gehören außerdem die Koenig & Bauer FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, Koenig & Bauer (AT) GmbH bei Wien in Österreich, Koenig & Bauer Banknote Solutions SA in Lausanne, Schweiz, Koenig & Bauer Coding GmbH in Veitshöchheim bei Würzburg, Koenig & Bauer MetalPrint GmbH in Stuttgart, Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, Koenig & Bauer Kammann GmbH in Löhne und Koenig & Bauer Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. Koenig & Bauer hat mit der Koenig & Bauer (US) in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der Koenig & Bauer Druckmaschinen. (13.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Wir haben jüngst am Capital Markets Day von Koenig & Bauer im Customer Experience Center in Radebeul bei Dresden teilgenommen, so der Analyst der Montega AG. Dort seien vor allem die Hochleistungsmaschinen im Bereich modularer Workflow-Lösungen rund um das Drucken, Stanzen und Kleben von Verpackungen sowie im industriellen Digitaldruck vorgestellt worden.Im Hinblick auf die kurzfristigen Wachstumsziele (2025e: 1,5 Mrd. Euro Umsatz; 6-7% EBIT-Marge) avisiere Koenig & Bauer insbesondere Zuwächse in den Bereichen Wellpappe, Postpress und Digital Printing, ohne allerdings konkrete Zielmarken zu benennen. Marktseitig werde für den Wachstumsmarkt Wellpappe bei einem Volumen von ca. 154 Mrd. USD in 2023 ein Anstieg auf rund 172 Mrd. USD bis 2027 erwartet (CAGR: 3%). Aufgrund der nach Erachten des Analysten hohen Leistungsfähigkeit, die Koenig & Bauer Celmacch in diesem Bereich mit der Produktfamilie Chroma biete, sowie der breiten Marktabdeckung über alle Preis- und Performanceklassen hinweg, halte er leicht überproportionale Wachstumsraten für realistisch. So biete die Chroma X Pro-Serie beispielsweise die neue Option des Innen- und Außendrucks in einem Arbeitsdurchgang sowie eine vorrüstbare Rotationsstanze an. Dies bedeute für den typischen Kunden eine erhebliche Effizienzsteigerung von rund 10 Minuten pro Druckwechsel und damit eine Senkung der Produktionskosten von bis zu 8 Mio. Euro pro Jahr, was nach Erachten des Analysten dem 2-3-fachen der Maschinenanschaffungskosten entspreche.Darüber hinaus würden sich mit RotaJET und VariJET inzwischen ausgereifte und qualitativ hochwertige Digitaldrucklösungen im Portfolio befinden. Diese würden zwar aktuell noch geringe Stückzahlen aufweisen (MONe: unter 10% vom Orderbuch), würden aber starke strukturelle Trends im Verpackungsmarkt bedienen, der zunehmend auf individualisierte Produkte mit geringeren Losgrößen setze. So würden etwa im Bereich Getränkekartons bereits Projekte mit führenden Herstellern wie Tetra Pak oder SIG Combibloc laufen. Bei entsprechender Marktdurchdringung sollten perspektivisch auch über digitale Mehrwertdienste sowie Consumables (z.B. Druckertinten) nennenswerte Umsatzbeiträge erzielt werden.Trotz der nach Erachten des Analysten positiven strukturellen Trends in den neusten Geschäftsbereichen rechne er angesichts der mauen Gesamtkonjunktur für die nächsten Quartale mit operativem Gegenwind. So hätten laut BVDM im September 37% der deutschen Druck- und Medienunternehmen eine Verschlechterung ihres Geschäfts (53% gleichbleibend) erwartet. In eine ähnliche Richtung würden die vom VDMA zuletzt gemeldeten Auftragseingänge im Maschinen und Anlagenbau weisen (Jun.-Aug.: real -16% yoy). Vor diesem Hintergrund habe der Analyst vor allem seine Erwartungen an 2024 reduziert und bleibe auch für 2025 nach wie vor unter den Zielsetzungen des Unternehmens positioniert. Als wichtigen Stimmungstest erachte der Analyst die Ende Mai nächsten Jahres erstmals seit 8 Jahren wieder stattfindende Weltleitmesse drupa, bei der Koenig & Bauer zum CMD 2024 lade.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Koenig & Bauer-Aktie: