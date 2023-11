Da wir die aktuelle Bewertung der Koenig & Bauer-Aktie (KBV 2023e: 0,4x) in Anbetracht des Potenzials jedoch als deutlich zu niedrig erachten, halten wir an dem Rating "kaufen" und Kursziel 17,00 Euro unverändert fest, so Patrick Speck, Analyst der Montega AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB) ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und verfügt über eines der breitesten Produktprogramme der Branche. Seit über 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck gehören ebenfalls zum Angebot. (09.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Koenig & Bauer habe gestern den Bericht zum dritten Quartal 2023 vorgelegt und die Vorabzahlen bestätigt.Auf Basis der finalen Zahlen habe Koenig & Bauer im dritten Quartal einen leichten Umsatzrückgang von 6,1% yoy auf 294,7 Mio. Euro verzeichnet. Dennoch habe das Unternehmen nach neun Monaten (+10,6% yoy) ein Wachstum leicht über dem Branchenniveau erzielt, das laut VDMA bei +6,4% yoy gelegen habe. Des Weiteren gehe der Vorstand unverändert von einem Gesamtjahresumsatz in Höhe von rund 1,3 Mrd. Euro aus, womit für das vierte Quartal eine Rückkehr auf den Wachstumspfad (+7-8% yoy) avisiert werde.Im Branchenvergleich leicht unterdurchschnittlich entwickelt habe sich der Auftragseingang, der nach neun Monaten 831,3 Mio. Euro betragen habe (-19,0% yoy), während im selben Zeitraum für Druckereimaschinen im Branchendurchschnitt -16,1% yoy zu beobachten gewesen seien. Dies würden die Aktienanalysten der Montega AG jedoch in erster Linie als Basiseffekt erachten. So habe das Unternehmen in 9M/22 eine starke Book-to-bill-Ratio von 1,27x erzielt, die in 9M/23 auf 0,93x zurückgegangen sei.Das Konzern-EBIT habe im dritten Quartal bei 3,3 Mio. Euro gelegen (Vj.: 10,8 Mio. Euro), womit unterjährig eine moderate Verbesserung erkennbar sei (9M: -2,1 Mio. Euro; Vj.: -3,0 Mio. Euro). Diese beruhe vornehmlich auf Volumen- und Mixeffekten (+10,0 Mio. Euro) sowie inflationsbedingten Preiserhöhungen (+19,0 Mio. Euro), denen jedoch neben höheren Material-, Energie- und Personalkosten (-20,0 Mio. Euro) nach wie vor hohe Anlauf- und Nachlaufkosten im Segment Digital & WebFED (-7,5 Mio. Euro) gegenübergestanden hätten. Daher bedürfe es für das vierte Quartal einer signifikanten Steigerung der Profitabilität, um das FY-EBIT-Ziel von 25 bis 35 Mio. Euro zu erreichen.Bereits Ende Oktober habe Koenig & Bauer die vorzeitige Refinanzierung des bestehenden Konsortialkredits durch zwei neue Kreditlinien im Umfang von in Summe 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Mit der Ablösung des im Zuge der Covid-19-Pandemie vereinbarten KfW-Kredits würden auch alle damit einhergehenden Restriktionen entfallen, sodass die Aktienanalysten der Montega AG in 2024 von einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen ausgehen würden.Der üblichen Saisonalität folgend dürfte Koenig & Bauer ein starkes viertes Quartal verzeichnen, für eine nachhaltige Steigerung der Profitabilität bedürfe es aber dem Break-Even bei D&W, den die Aktienanalysten der Montega AG in einem konjunkturell schwächer werdenden Umfeld nicht vor 2025 erwarten würden.