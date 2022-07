Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

56,50 EUR +0,57% (13.07.2022, 11:26)



XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

56,36 EUR -0,35% (13.07.2022, 11:12)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 30.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen.



Im Jahr 2021 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,7 Mrd. EUR. Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. (13.07.2022/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Sandbar Asset Management geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Knorr-Bremse AG ein:Die Shortseller von Sandbar Asset Management starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX).Die Finanzprofis von Sandbar Asset Management mit Sitz in London, England, haben am 11.07.2022 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Knorr-Bremse AG-Aktien in Höhe von 0,50% eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Knorr-Bremse AG-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Knorr-Bremse AG: mindestens 0,50%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie: