XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

63,64 EUR +0,16% (29.02.2024, 10:32)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen.



Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse: Gelungener Turnaround - AktienanalyseDer Schienen- und Nutzfahrzeug-Zulieferer Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) hat seinen Umsatz 2023 um 10,9 Prozent auf nie dagewesene 7,9 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Auch der Auftragseingang habe mit knapp 8,3 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert erreicht. Außerdem sei es dem Unternehmen gelungen, die EBIT-Marge trotz des inflationären Umfelds von 11,1 auf 11,3 Prozent zu steigern. Die strategischen Weichenstellungen und eingeleiteten Initiativen des seit einem Jahr im Amt befindlichen Konzernchefs Marc Llistosella scheinen also aufzugehen. Auch für 2024 gebe sich der Manager zuversichtlich. Den kürzlich verkauften Zulieferer Kiepe Electric ausgeklammert dürfte der Umsatz 7,7 bis 8,0 Mrd. Euro erreichen. Die operative Gewinnmarge solle sich auf 11,5 bis 12,5 Prozent verbessern. (Ausgabe 08/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:63,98 EUR +0,72% (29.02.2024, 10:47)