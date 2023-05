Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

46,90 EUR -0,32% (02.05.2023, 13:42)



XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

46,95 EUR -0,21% (02.05.2023, 13:25)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (02.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) unverändert zu kaufen.Die Knaus Tabbert AG habe am Freitag vergangener Woche aufgrund der deutlich positiven Abweichung zu den Markterwartungen vorläufige Zahlen für Umsatz und EBITDA für das erste Quartal veröffentlicht.Die Erlöse hätten in Q1/23 gegenüber dem Vorquartal, dem bis dato stärksten der Unternehmensgeschichte, nochmals um 12,9 Mio. Euro zulegen und mit 368,5 Mio. Euro sowohl die Erwartungen der Analysten als auch die des Marktes signifikant übertreffen können. Grund hierfür sei die deutlich verbesserte Lage in der Zulieferung von Chassis und eine entsprechend hohe Zahl der Auslieferungen von motorisierten Neufahrzeugen.Im Hinblick auf die vom Caravaning Industrie Verband kürzlich vermeldeten Zulassungszahlen für Reisemobile von +5,7% in Q1 hätten die Analysten bereits mit einer guten Entwicklung und einer Outperformance des Marktes gerechnet. Das Maß habe sie jedoch positiv überrascht und verdeutliche einmal mehr die hohe Akzeptanz der neuen Multi-Chassis-Strategie. Entsprechend habe die Marke KNAUS mit einem Anteil von 9,6% nun die Marktführerschaft im Bereich der Reisemobile in Deutschland eingenommen (VJ: 4,3%). Zusammen mit der preislich leicht darunter angesiedelten Marke WEINSBERG (5,8%) dürfte der Marktanteil der Gruppe zusammen mit den Luxusfahrzeugen von Morelo bei deutlich über 15% liegen.Nach einem starken Endspurt im vergangenen Jahr habe das Unternehmen den Trend fortgesetzt und sei überraschend stark ins neue Geschäftsjahr gestartet. Nach Erachten der Analysten werde als nächstes das Update zur Mittelfristguidance im Rahmen des Capital Markets Day im Juni interessant sein. Sollte hier das im IPO geäußerte Mittelfristziel von 2 Mrd. Euro konkretisiert werden, wäre eine weitere Anhebung der Markterwartungen wahrscheinlich.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Knaus Tabbert-Aktie bei einem erhöhten Kursziel von 74,00 Euro (zuvor: 70,00 Euro). (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link