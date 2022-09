Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

30,10 EUR 0,00% (07.09.2022, 11:08)



XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

30,00 EUR +0,67% (07.09.2022, 09:56)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2021 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von knapp 850 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.500 Mitarbeitern mehr als 25.000 Freizeitmobile. (07.09.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA).Bei einer Analystenveranstaltung im Rahmen der Caravan Salon - der weltweit größten Messe für mobiles Reisen - hätten die Aktienanalysten von der Montega AG die Möglichkeit gehabt, sich mit dem CEO, CFO sowie weiteren leitenden Angestellten über die aktuelle Entwicklung und Strategie auszutauschen.Der Erfolg der neuen Multi-Supplier Strategie lasse sich in dem aktuellen Produktionshochlauf erkennen. Während die Fertigung in der ersten Jahreshälfte durch Lieferengpässe von Chassis nicht habe ausgelastet werden können, habe das Management nun die wöchentliche Regelarbeitszeit standortübergreifend erhöht, da die Belieferung von VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) und MAN auf Hochtouren erfolge. In der zweiten Jahreshälfte werde zusätzlich auch Ford die Zulieferung von Chassis beginnen. Währenddessen sei die Nachfrage nach Caravans und Reisemobilen ungebrochen hoch. So würden die Messeveranstalter einen neuen Besucherrekord prognostizieren und das Management habe sich mit Blick auf die bisher geschriebenen Aufträge sehr zufrieden gezeigt.Bezüglich der Nachhaltigkeit der hohen Nachfrage würden die Aktienanalysten von der Montega AG zwei Sachverhalte für wichtig halten. Zum einen seien Caravans und Reisemobile im Verhältnis zu PKWs enorm wertstabil. Auch der Sekundärmarkt für diese Fahrzeuge verzeichne aktuell einen Nachfrageüberhang. Zum anderen würden die Aktienanalysten von der Montega AG mögliche negative Implikationen aus dem steigenden Zinsniveau als gering einstufen. Nach Aussagen des Vorstandes würden lediglich 15% der Käufe mittels Kreditlinien finanziert. Dies betreffe zudem überwiegend Produkte im Preis-Einstiegsbereich, die einen unterproportionalen Einfluss auf die Profitabilität hätten.Neben der Vielzahl von Produktneuheiten durch die neuen Chassis von VW, MAN und Mercedes - die vor allem durch Designinnovationen und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis überzeugen sollten - würden die Aktienanalysten von der Montega AG die ebenfalls präsentierten technologischen Neuerungen für bemerkenswert erachten.Besonderer Beliebtheit bei den Caravans habe sich darüber hinaus das in Kooperation mit dem Werkzeughersteller Einhell entwickelte Akku-Modul Namens "One-Night-Stand" erfreut. Mit dem Power X-Change-Akku lasse sich die elektrische Basisversorgung des Fahrzeugs für eine Nacht sicherstellen, wodurch die Gasversorgung obsolet werde. Darüber hinaus könnten die Akkus in diversen Geräten von Einhell uneingeschränkt eingesetzt werden. Auch im Hinblick auf die aktuellen Turbulenzen am Gas-Markt habe diese Produktentwicklung entsprechend auf ein hohes Kundeninteresse getroffen.Unter Berücksichtigung der gewonnen Eindrücke, der Innovationskraft sowie der anhaltend hohen Nachfrage blickt Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, positiv auf die zweite Jahreshälfte und bekräftigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 57,00 Euro für die Knaus Tabbert-Aktie. (Analyse vom 07.09.2022)