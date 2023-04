Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

43,30 EUR +1,17% (03.04.2023, 18:24)



XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

43,80 EUR +2,10% (03.04.2023, 17:36)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (03.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) unverändert zu kaufen.Die Knaus Tabbert AG habe am vergangenen Freitag die finalen Zahlen für 2022 vorgelegt und auf CONNECT einen Conference Call abgehalten. Nachdem der Umsatz für das vierte Quartal bereits berichtet worden sei, habe das nun berichtete EBITDA die Prognose der Aktienanalysten der Montega AG übertroffen und der Ausblick ihre insgesamt positive Erwartung bestätigt.Durch ein Wachstum von 55,9% und eine EBITDA-Marge von 10,8% habe Knaus Tabbert im vierten Quartal das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte hinlegen und mit einem Gesamtumsatz von 1.049,5 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 69,3 Mio. Euro die Jahresziele erreichen (Umsatz mehr als 1 Mrd. Euro, EBITDA-Marge mehr als 6%) und ergebnisseitig die Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG übertreffen können (EBITDA: 64,7 Mio. Euro).Mit insgesamt 29.559 verkauften Einheiten in 2022 habe die Gruppe den Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahr um 13,7% steigern und sich erfolgreich gegen den durch Lieferengpässe geprägten Markttrend behaupten können (-16,1% Rückgang der Zulassungszahlen in der EU in 2022). Entsprechend habe Knaus Tabbert im Kernmarkt Deutschland den Marktanteil nach Aussagen des Managements von 9,4% in 2021 auf nun 13,9% erfolgreich ausbauen können.Trotz des starken Abverkaufs im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Auftragsbestand zum 31.12.2022 mit 1.342 Mio. Euro auch aufgrund der diversen Modellneuheiten für das Jahr 2023 mit 2,8% über dem Wert des Vorjahres gelegen. Entsprechend erwarte der Vorstand einen starken volumenbedingten Umsatzanstieg in 2023 zuzüglich zu den geplanten Preissteigerungen von 6% bis 8% im laufenden Geschäftsjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge solle sich dabei in einer Bandbreite von 7,5% bis 8,5% bewegen.Knaus Tabbert habe die durchaus anspruchsvollen Ziele im vierten Quartal erfüllt. Damit habe das Unternehmen auch einen erneuten Beleg für den Erfolg der jüngst deutlich verbreiterten Modellbasis gelegt. Aufgrund der guten Auftragslage und der schwachen Vorjahresbasis dürfte die starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr anhalten.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen daher ihre Kaufempfehlung und erhöhen durch die Fortschreibung ihres Modells das DCF-basierte Kursziel auf 70,00 Euro (zuvor: 65,00 Euro) für die Knaus Tabbert-Aktie. (Analyse vom 03.04.2023)