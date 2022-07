XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

29,00 EUR +4,32% (14.07.2022, 09:51)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2021 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von knapp 850 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.500 Mitarbeitern mehr als 25.000 Freizeitmobile. (14.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Knaus Tabbert (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) holt sich Volkswagen als neuen Lieferanten für Kastenwagen und Chassis ins Haus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei ein Vertrag über die Lieferung von Fahrgestellen für Wohnmobile und Kastenwagen der Baureihen VW Crafter und VW T6.1 abgeschlossen worden. Zudem habe der Konzern auf seiner Händlertagung 16 neue Reisemobile auf Basis der neuen Fahrgestelle von Mercedes, MAN, Ford und VW sowie zwei neue Wohnwagen für die Saison 2023 präsentiert. "Die Stimmung in der Branche und bei unseren Kunden ist nach wie vor hervorragend", habe CEO Wolfgang Speck gesagt und hinzugefügt: "Wir werden gemeinsam die Herausforderungen aus angespannten Lieferketten, die auch weiterhin zu Verzögerungen führen können, meistern und sukzessive verringern."Aufgrund der positiven Aussagen und die jüngsten Insiderkäufe bleibt der Titel eine interessante Long-Spekulation, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2022)