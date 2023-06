Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (16.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) unverändert zu kaufen.Die Analysten hätten diese Woche die Möglichkeit gehabt, am Capital Markets Day von Knaus Tabbert teilzunehmen und sich mit dem gesamten C-Level und Vertretern des 2nd-Level-Managementteams von KTA auszutauschen. Insgesamt hätten die gewonnenen Eindrücke ihren positiven Blick auf den Investmentcase verstärkt. Zudem habe das Unternehmen eine neue Mittelfristguidance gegeben, die über ihrer bisherigen Erwartung liege.Unter dem Motto "One Step Ahead" seien am Standort in Jandelsbrunn sowie am Ausrichtungsort der jährlichen Händlertagung in Bad Griesbach die strategischen Projekte der Gruppe präsentiert worden. Die Besichtigung der Produktion habe vor allem gezeigt, dass die neue Fertigungshalle nicht nur durch eine 100%ige Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen, sondern auch durch hochgradig automatisierte Produktionsverfahren neue Standards in der Branche setze.Zudem hätten die Analysten die Möglichkeit gehabt, mit dem Demonstrator E.Power zu fahren - dem mit HWA entwickelten ersten voll elektrisch angetriebenen Reisemobil der Branche - und andere Projekte im Bereich der E-Mobilität wie dem E-Caravan zu sehen. In den Management-Präsentationen seien diese zukunftsträchtigen Projekte weiter erläutert und mit der Vorstellung des YASEO und eines neuen Knaus Liners abgerundet worden. Der YASEO sei aufgrund seiner reduzierten Frontfläche, dem geringeren Gewicht und speziellen Bordnetz als erster Caravan auf die Nutzung mit Elektroautos ausgelegt. Der dreiachsige Knaus Liner sei ein auf Basis des Mercedes Sprinter entwickeltes Konzept, das mit der an den Schiffsbau angelehnten Designsprache und LED- und Touchscreen-Technologien im Modelljahr 2024/25 Maßstäbe setzen werde. Vom Preisniveau werde der neue Liner die Lücke zwischen dem aktuellen Top-Modell von Kaus und dem Einstiegsmodell von Morelo schließen.Mit einem EV/EBITDA von 5,7x und einer Dividendenrendite von 4,7% sähen die Analysten die zunehmende Attraktivität des Investmentcases auf dem aktuellen Kursniveau nicht reflektiert.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, empfehlen die Knaus Tabbert-Aktie zum Kauf - Kursziel 85,00 Euro (vorher: 74,00 Euro). (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link