Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

56,00 EUR +7,28% (20.09.2023, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

55,60 EUR +6,92% (20.09.2023, 12:12)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (20.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA).In seiner aktuellen Titelstory "Best of Germany" habe "Der Aktionär" deutsche Aktien zu Schnäppchen-Kursen vorgestellt. Eine davon sei Knaus Tabbert gewesen. Passend dazu habe der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller heute seine Margenprognose für das laufende Jahr erhöht. Die Aktie wechsele wieder auf die Überholspur.Diese Begründung für die höheren Margen lese man in diesen Tagen eher selten: "Die Konkretisierung der Umsatzprognose basiert auf der anhaltenden Stabilisierung der Lieferketten und der damit einhergehenden besseren Planbarkeit der Produktionsabläufe". Zuletzt hätten die Probleme bei den Lieferketten bei vielen Unternehmen eher für sinkende Margen gesorgt.Gemessen am Umsatz wolle Knaus Tabbert im laufenden Jahr 8,5 bis 9,0 Prozent (Vorjahr: 6,7 Prozent) vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten verdienen. Bisher habe das Unternehmen eine EBITDA-Marge von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent in Aussicht gestellt.Zudem habe der Vorstand seine Umsatzprognose auf 1,35 Milliarden bis 1,45 Milliarden Euro konkretisiert. Das wäre ein starker Zuwachs, nachdem Knaus Tabbert im vergangenen Jahr erstmals die Milliardengrenze überschritten habe. Die bisherige Prognose habe lediglich von einem "starken Umsatzwachstum" gesprochen.Mit der Prognoseerhöhung dürfte die jüngste Konsolidierung enden. Die unverändert günstig bewertete Aktie sollte ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Seit der "Aktionär"-Erstempfehlung im Juli 2022 habe der Titel seinen Wert verdoppelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten habe bislang bei 75,25 Euro gelegen. Gut möglich, dass die Experten hier demnächst noch einmal nachbessern würden.Daher wird die Kaufempfehlung für die Knaus Tabbert-Aktie erneut bestätigt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.09.2023)