Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (15.02.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) unverändert zu kaufen.Knaus Tabbert habe gestern vorläufige Umsatzzahlen für das GJ 22 publiziert, die sowohl die Montega- als auch die Markterwartungen übertroffen hätten. Im Hinblick auf das Ergebnis seien keine quantitativen Angaben gemacht, die Guidance aber bestätigt worden (EBITDA-Marge höher als 6%). Die ebenfalls veröffentlichten Verkaufszahlen der einzelnen Fahrzeugkategorien würden diese Erwartungshaltung unterstreichen.Nach vorläufiger Berechnung habe das Unternehmen im vierten Quartal 2022 Erlöse von rund 356 Mio. Euro erzielt (+56% yoy; MONe: 312,6 Mio. Euro). Insgesamt sei es der Gruppe gegenüber dem Vorjahresquartal gelungen, rund 31% mehr Fahrzeuge auszuliefern, weshalb das Q4/22 mit 8.939 verkauften Einheiten das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte darstellen dürfte. Im Gesamtjahr habe entsprechend mit 29.556 Fahrzeugen ein Umsatzniveau von rund 1.050 Mio. Euro (+22% yoy) erreicht werden können. Damit habe das Unternehmen nicht nur die Guidance von mehr als 1,0 Mrd. Euro komfortabel erfüllt, sondern auch die Analystenerwartungen übertroffen (MONe: 1.001,6 Mio. Euro; Konsens: 1.014,9 Mio. Euro).Wie von den Aktienanalysten der Montega AG erwartet, stelle der berichtete Produktmix für Q4 aufgrund der deutlichen Zunahme in den Verkaufszahlen motorisierter Fahrzeugklassen (Vans und Wohnmobile) eine signifikante Ergebnisverbesserung für Q4 in Aussicht (EBITDA Q4/22e 33,9 Mio. Euro vs. Q3/22 5,6 Mio. Euro). Das Übertreffen unserer Umsatzerwartung ist aber im Wesentlichen auf die starke Auslieferung von Caravans zurückzuführen, die vom absoluten Deckungsbeitrag nicht an die Vans und vor allem die Wohnmobile heranreichen, so die Aktienanalysten der Montega AG. Entsprechend würden die Aktienanalysten der Montega AG ihre Ergebnisprognose für Q4 trotz der stärkeren Top-Line weiterhin für plausibel halten. Für die Jahre 2023 ff. hätten die Aktienanalysten ihre Prognosen aufgrund der besser als erwarteten Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres jedoch angehoben.Entsprechend bekräftigen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die Knaus Tabbert-Aktie und erhöhen ihr Kursziel durch die Anhebung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells auf 65,00 Euro (Zuvor: 57,00 Euro). (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link