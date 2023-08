Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (18.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA).Die Knaus Tabbert AG habe vergangene Woche Zahlen zum Verlauf der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres publiziert, die die ohnehin zuversichtlichen Prognosen der Analysten insbesondere auf EBITDA-Ebene nochmals hätten übertreffen können. Trotz der in Summe starken Entwicklung in H1 habe das Unternehmen an der EBITDA-Jahresprognose 2023 festgehalten, die für ihr Empfinden ein eher konservatives Bild zeichne.Mit 8.275 verkauften Einheiten habe der Q2-Absatz auf einem Niveau gelegen, welches den Erwartungen der Analysten entspreche (MONe: 8.305). Darüber hinaus hätten im zweiten Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 385,7 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einer Steigerung von 71,4% yoy gleichkomme. Grund für diese dynamische Entwicklung seien vor allem Produktmixeffekte.Aus den Zulassungszahlen der vergangenen Monate sei deutlich geworden, wie Knaus Tabbert dank der erfolgreich umgesetzten Multi Supplier-Strategie im Chassis-Bereich den Wettbewerb habe outperformen können. So hätten beispielsweise mehr als die Hälfte der in H1/23 an die Händler ausgelieferten Fahrzeuge auf einem Fahrgestell von MAN, VW, Mercedes oder Ford basiert.Der Auftragsbestand habe zum 30. Juni 2023 1,2 Mrd. Euro betragen und verleihe der Gruppe ein gewisses Maß an Planungssicherheit. Ferner würden sich auch hier Veränderungen im Produktmix erkennen lassen. So hätten die motorisierten und höhermargigen Fahrzeugkategorien zuletzt für 61% der Stückzahlen bzw. über 80% des Werts des Backlogs gestanden. Zudem würden die Analysten die wachsende Nachfrage nach den Rent and Travel-Angeboten erachten, was einen ersten Berührungspunkt mit dieser Urlaubsart darstelle, als weiteren Indiz für das künftig hohe Nachfrageverhalten.Ungeachtet der starken Aktienentwicklung in den vergangenen Wochen (deutliche Outperformance des CDAX) sehen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, die attraktiven Perspektiven im aktuellen Kursniveau nicht ausreichend reflektiert und behalten ihr Kursziel von 85,00 Euro und ihre Kaufempfehlung für die Knaus Tabbert-Aktie bei. (Analyse vom 18.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link