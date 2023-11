Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (08.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA).Die Knaus Tabbert AG habe heute die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, nachdem das Unternehmen im September bereits die Prognose für das Gesamtjahr angehoben habe. In dem Earnings Call auf der CONNECT Plattform sei folglich sowohl der Ausblick für 2023 als auch die Mittelfristguidance bestätigt worden. Obwohl das EBITDA in Q3 aufgrund höherer Marketingaufwendungen etwas hinter der Analysten-Erwartung zurückgeblieben sei, würden die Analysten ihre Prognosen für das Gesamtjahr aufgrund des soliden Auftragsbestandes sowie der saisonal besseren Auslastung in Q4 als gut erreichbar ansehen.Der Umsatz sei im dritten Quartal mit einem Plus von 29,5% yoy erneut deutlich angestiegen, was ausschließlich auf die starke Auslieferung von motorisierten Fahrzeugen zurückzuführen sei (Q3/23: 4.147 Einheiten; +52,9% yoy). Insgesamt sei der Fahrzeugoutput in Q3 um 1,5% gestiegen, was impliziere, dass der Absatz von Caravans erwartungsgemäß in Q3 zugunsten der motorisierten Fahrzeuge zurückgegangen sei (-32,4%). Diese Entwicklung sollte sich in Q4 fortsetzen, sodass im laufenden Quartal gegenüber dem sehr starken Vorjahr sowohl ein Rückgang der verkauften Einheiten als auch des Umsatzes zu erwarten seien.Der Auftragsbestand habe mit 24.546 Einheiten zum 30.09. nur leicht unterhalb des Vorquartals (25.183) gelegen, was auf eine weiterhin stabile Nachfragesituation hinweise, die das Management im Call nochmals unterstrichen habe. Zudem würden auch die Zulassungszahlen von Gebrauchtfahrzeugen keine spürbaren Veränderungen gegenüber den Vorjahren zeigen, was diese Einschätzung stütze.Die Ergebnisentwicklung in 9M liege mit einem EBITDA von 88,6 Mio. Euro bereits deutlich über dem Gesamtjahr 2022, was die beindruckende Erholung von KTA in 2023 unterstreiche. Der deutliche Kursrückgang in den vergangenen Wochen impliziere mit einem EV/EBITDA 2024 von 4,5x eine deutliche Verschlechterung der operativen Entwicklung, die die Analysten auf Basis der aktuellen Fundamentaldaten nicht nachvollziehen könnten.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigt daher das "kaufen"-Rating für die Knaus Tabbert-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 87,00 Euro. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link