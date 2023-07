Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (05.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) unverändert zu kaufen.Wir hatten gestern die Möglichkeit, eine Roadshow mit der CFO und dem Head of IR von Knaus Tabbert in Frankfurt durchzuführen, so die Analysten der Montega AG. Das Feedback aus den Investorengesprächen habe die positive Sicht der Analysten auf den Investment Case bekräftigt. Die wesentlichen Diskussionspunkte seien dabei die Nachfrage-, Preis- und Margenentwicklung gewesen.Eine zentrale Fragestellung habe sich auf die aktuelle Outperformance von KTA ggü. den Wettbewerbern Trigano und Hymer bezogen, und ob diese aus der Schwäche der Wettbewerber oder der Stärke von Knaus Tabbert stamme. Laut Management sei "beides" zutreffend. Insbesondere der Wettbewerber Trigano setze weiterhin stark auf den Zulieferer Stellantis (Marke "Fiat") und habe zu Jahresbeginn entsprechend stark unter den witterungsbedingten Auslieferungsengpässen des OEM gelitten. Gleichzeitig hätten die Marken Knaus und Weinsberg mit der Modell- und Innovationsoffensive auf Basis von nun fünf Chassis-Anbietern weiter an Attraktivität bei den Kunden gewonnen. Mit einer zunehmenden Normalisierung der Liefersituation bei den Wettbewerbern und einem entsprechenden Abschmelzen des Auftragsrückstands in der gesamten Branche (Mittelfristiges Book-to-Bill-Ratio von ca. 0,5-0,6) dürfte sich der zuletzt eklatante Abstand wieder reduzieren. Aufgrund der gut gefüllten Innovationspipeline und des Fokus auf nur 5 Marken (Hymer: 15, Trigano: 32) sollte sich die Outperformance von KTA nach Erachten der Analysten jedoch fortsetzen.Die in der Guidance beschriebene Preiserhöhung von 6-8% habe Knaus Tabbert bereits zum Jahresbeginn gegenüber den Händlern durchgesetzt, um bereits angekündigten Preiserhöhungen auf der Inputseite entgegenzuwirken. Da sich diese Inputpreise zeitverzögert auswirken würden und zudem eine Entspannung bei den Rohstoffpreisen zu spüren sei, dürfte Knaus Tabbert im Hinblick auf die Rohertragsmarge nach Erachten der Analysten dieses Jahr eher Rückenwind haben. Bezüglich der Personalkosten seien die deutschen Standorte noch bis November dieses Jahres tarifgebunden, sodass auch hier keine größeren Effekte zu erwarten seien. Entsprechend würden die Analysten die EBITDA-Guidance von 7,5%-8,5% EBITDA als eher konservativ erachten und eine Anhebung im Jahresverlauf für nicht unwahrscheinlich halten.Trotz des deutlichen Kursanstiegs in den letzten Monaten sähen die Analysten die positiven Aussichten des Unternehmens mit einem EV/EBITDA für 2024e von 5,6x in der aktuellen Bewertung noch nicht hinreichend reflektiert.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, empfehlen die Knaus Tabbert-Aktie daher weiterhin klar zum Kauf - Kursziel unverändert bei 85,00 Euro. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link