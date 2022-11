Den in der aktuellen Bewertung implizierten Abschlag zur Peergroup (EV/EBITDA 2023: 4,7x vs. Mittelwert der Peergroup: 5,9x) sehen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, als nicht gerechtfertigt an, erachten das aktuelle Kursniveau folglich als attraktive Kaufgelegenheit und bestätigen daher ihr Rating sowie das unveränderte Kursziel von 57,00 Euro für die Aktie. (Analyse vom 18.11.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2021 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von knapp 850 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.500 Mitarbeitern mehr als 25.000 Freizeitmobile. (18.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA).Knaus Tabbert habe am 10. November Q3-Zahlen veröffentlicht, die ergebnisseitig aufgrund eines margenschwächeren Produktmixes unter den Analysten-Erwartungen gelegen hätten. Das Management habe sich hierzu im Rahmen des Conference Calls geäußert und auf eine spürbare Erholung ab Q4 verwiesen.Das Unternehmen habe im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 246,6 Mio. Euro verzeichnet, was einer Steigerung von 27,8% yoy entspreche und damit nur marginal unter der Analysten-Prognose gelegen habe (249,6 Mio. Euro). Das Wachstum habe insbesondere aus dem enormen Anstieg der Erlöse im Premiumsegment (+34,7% yoy) resultiert, während sich der Luxusbereich mit der Marke MORELO um -9,0% yoy leicht rückläufig entwickelt habe.Im Earnings Call sei allerdings darauf hingewiesen worden, dass derzeit rund 80 MORELO-Fahrzeuge auf die Auslieferung warten würden, was einen unrealisierten Umsatz von ca. 20 Mio. Euro ausmachen dürfte. Hätte der Konzern diese Fahrzeuge noch in Q3 in Rechnung gestellt, hätte das Segment demnach ein Wachstum von knapp 60% yoy verzeichnet.Mit einem EBITDA von 5,6 Mio. Euro in Q3 habe der Konzern das Ergebnis zwar deutlich ggü. dem Vorjahresquartal (1,5 Mio. Euro) gesteigert, habe hiermit jedoch signifikant unter den Analysten-Erwartungen gelegen (12,6 Mio. Euro). Die schwächer als von ihnen antizipierte Entwicklung erkläre sich im Wesentlichen aus dem Produktmix, welcher der folgenden Tabelle zu entnehmen sei. Dargestellt seien die verkauften Einheiten des Premiumsegmentes in den einzelnen Quartalen sowie die im Call in Aussicht gestellten Stückzahlen für Q4.Nach Aussagen des Managements habe das Unternehmen alleine im September 3.000 Wohnmobil-Chassis verschiedener Lieferanten (MAN, VW, Mercedes) erhalten. Entsprechend würden sich die Auslieferungen dieser vom relativen und absoluten Deckungsbeitrag starken Vans und Wohnmobile in Q4 signifikant erhöhen und der Produktmix - wie von den Analysten bereits in Q3 erwartet - sich zugunsten dieser Fahrzeugtypen entwickeln.Darüber hinaus sollte ein bedeutender Anteil der auf Fertigstellung wartenden MORELO-Modelle in Q4 ausgeliefert werden und somit der Ergebnisentwicklung zusätzlichen Rückenwind verleihen (EBITDA Marge von MORELO: über 10%). Trotz der visiblen Margenausweitung ab dem vierten Quartal dürfte es dem Unternehmen allerdings schwerfallen, den Rückstand zu den Analysten-Prognosen komplett aufzuholen, sodass sie diese für 2022 leicht reduzieren würden (EBITDA: 63,5 Mio. Euro; zuvor: 67,5 Mio. Euro).Auf Basis der äußerst positiven Entwicklung im Oktober und November habe der Vorstand die Guidance für das Gesamtjahr bestätigt.Die Analysten würden Knaus Tabbert aufgrund der oben beschriebenen Ausgangslage und der nun bevorstehenden Ergebniserholung in einer aussichtsreichen Position sehen, um das angestrebte Wachstum der kommenden Quartale zu erreichen. Bislang gebe es auch keine nennenswerten Auftragsstornierungen, da Finanzierungen beim Kauf der Produkte von Knaus Tabbert eine untergeordnete Rolle spielen würden und die Fahrzeuge zum überwiegenden Teil bereits an die Endkunden verkauft seien.