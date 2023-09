Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

52,60 EUR +0,96% (28.09.2023, 11:20)



XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

52,50 EUR +1,55% (28.09.2023, 10:54)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (28.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert: Prognosen nach oben geschraubt - AktienanalyseGute Nachrichten kommen von Knaus Tabbert (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Weil die Preise beim Materialeinkauf deutlich langsamer als erwartet gestiegen seien, werde der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller im laufenden Jahr profitabler sein als zuletzt erwartet. Gemessen am Umsatz wolle Knaus Tabbert 8,5 bis 9,0 statt 7,5 bis 8,5 Prozent vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (EBITDA) verdienen. In absoluten Zahlen betrachtet solle das EBITDA also von 70 Mio. auf rund 115 Mio. bis etwas mehr als 130 Mio. Euro steigen.Zudem habe der Vorstand seine Umsatzprognose auf 1,35 Mrd. bis 1,45 Mrd. Euro konkretisiert. Die bisherige Prognose habe lediglich von einem "starken Umsatzwachstum" gesprochen, nachdem Knaus Tabbert im vergangenen Jahr erstmals die Milliardengrenze überschritten habe."Auch wenn die Nachfrage sich in einigen Bereichen des Produktspektrums normalisiert bzw. abflacht, stimmt uns das Sentiment der Messe (Anmerkung der Redaktion: Caravan Salon Düsseldorf) sowie die Tatsache, dass der überwiegende Teil (circa 85 Prozent) der Fahrzeuge ohne Finanzierung bezahlt wird, für das mittelfristige Wachstum weiter positiv", würden die Analysten von Montega erklären. Die Kaufempfehlung sei daher bestätigt und das Kursziel von 85 auf 87 Euro angehoben worden. Die Kollegen von First Berlin Equity Research hätten das Kursziel ebenfalls angehoben, von 83 auf 86 Euro, und würden ebenfalls zum Kauf raten. Die Experten würden eine Fortsetzung des guten Momentums in der Geschäftsentwicklung erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie: