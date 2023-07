Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (25.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) unverändert zu kaufen.Die Knaus Tabbert AG werde am 10. August die Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 vorlegen. Die Analysten würden insgesamt eine erneut starke Performance erwarten, die vom vorteilhaften Produktmix sowie Preiserhöhungen getragen werde. Folglich würden sie ein ebenfalls gutes Ergebnis prognostizieren, welches das untere Ende der aktuellen EBITDA-Guidance unplausibel erscheinen lasse. Daher würden die Analysten eine Anhebung bzw. Konkretisierung der Ergebnisprognose für 2023 als wahrscheinlich erachten.Der Umsatz dürfte im zweiten Quartal mit einem Plus von 70,6% erneut deutlich gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Grund hierfür seien einerseits die vergleichsweise verhaltenen Vorjahreswerte, die von der eingeschränkten Lieferfähigkeit von Fiat/Stellantis betroffen gewesen seien. Durch die Multichassis-Strategie sowie einer allgemeinen Entspannung der Supply Chain bestünden nach Erachten der Analysten aktuell keine wesentlichen Produktionshemmnisse bei den motorgetriebenen Fahrzeugen mehr. Dies führe andererseits zu einer vorteilhaften Veränderung im Produktmix zugunsten der höherpreisigen Wohnmobile und Kastenwägen, deren Anteil nach ca. 35% in Q2/22 und 53% in Q1/23 nach Erachten der Analysten im abgelaufenen Quartal bei rund 58% liegen dürfte. Hinzu komme die bereits durchgesetzte Preiserhöhung bei den Händlern von rund 6-8% zum Jahresbeginn. Entsprechend würden die Analysten bei einem vergleichbaren Absatz (Q1/23: 8.305) nochmals mit einemUmsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal rechnen. Getragen werde ihre Erwartung auch von den jüngsten Zulassungszahlen von KTA für Juni mit 1.137 Wohnmobilen (+138,9% yoy).Nach einer bereits soliden EBITDA-Marge von 8,9% in Q1 würden die Analysten durch die oben beschriebenen Preis-Mengen-Effekte eine weitere Verbesserung der Profitabilität und einen Anstieg der EBITDA-Marge auf 9,2% erwarten. Folglich dürfte auch die Marge im ersten Halbjahr bei rund 9% liegen. Auch wenn das zweite Halbjahr durch die regulären Betriebsferien von der Auslastung etwas unter dem ersten Halbjahr liegen dürfte, sähen die Analysten aufgrund des hohen Orderbacklogs (1,2 Mrd. Euro in Q1) sowie der Entspannung in der Supply Chain derzeit kein realistisches Szenario, bei dem lediglich das untere Ende der aktuellen EBITDA-Guidance von 7,5% bis 8,5% erreicht werde. Entsprechend würden sie eine Anhebung bzw. Konkretisierung im Rahmen der Q2 Zahlen für wahrscheinlich halten.Mit einem EV/EBITDA von 5,6x für 2024e erachten Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, die Knaus Tabbert-Aktie auf dem aktuellen Niveau für weiterhin äußerst attraktiv und bestätigen daher die Kaufempfehlung - Kursziel unverändert bei 85,00 Euro. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link