Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (07.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA).Wir hatten kürzlich auf einer Roadshow in Luxemburg sowie auf dem Eigenkapitalforum die Chance, uns mit dem Management von Knaus Tabbert über die aktuellen Entwicklungen auszutauschen, so die Analysten der Montega AG. Zusammenfassend könnten die Analysten derzeit keine Verwerfungen in der Nachfrage für Freizeitmobile erkennen, wenngleich sich der Markt nach der Sonderkonjunktur rund um die Corona-Pandemie zunehmend normalisiere.Die Analysten hätten sich für 2024 etwas verhaltener positioniert, sähen KTA aber aufgrund der beschriebenen Preis- und Umsatzmixeffekte in der Lage, erneut ein spürbar positives Umsatz- und Ergebniswachstum im kommenden Jahr zu erzielen. Auch wenn der Markt sich nach den Exzessen der Corona-Pandemie etwas abkühle, könnten die Analysten den befürchteten Einbruch der Nachfrage auch im Hinblick auf die Entwicklung der Wettbewerber nicht nachvollziehen.Die reduzierten CAPEX-Erwartungen kompensieren in unserem DCF-Modell unsere leicht gesenkten Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2024 ff., sodass wir die Knaus Tabbert-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 87,00 Euro und einem KGV von 8,7x für 2023e weiterhin klar zum Kauf empfehlen, so die Analysten der Montega AG. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie: