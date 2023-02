XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

43,00 EUR +2,38% (14.02.2023, 17:36)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2021 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von knapp 850 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.500 Mitarbeitern mehr als 25.000 Freizeitmobile. (14.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nina Bot vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) unter die Lupe.Der niederbayerische Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller habe im Geschäftsjahr 2022 erstmals einen Umsatz von über 1 Mrd. Euro erzielt - ein Anstieg um 22% im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt seien fast 30.000 Freizeitfahrzeuge der Konzernmarken verkauft worden. Die positive Entwicklung sei insbesondere durch eine Mehrmarkenstrategie und eine verbesserte Liefersituation bei Chassis im vierten Quartal begünstigt worden. Der Auftragsbestand belaufe sich auf 1,3 Mrd. Euro. CEO Wolfgang Speck habe die Attraktivität der Marken für Händler und Kunden sowie das große Potenzial des Unternehmens betont.Das beeindruckende Umsatzwachstum von Knaus Tabbert im Geschäftsjahr 2022 und die Mehrmarkenstrategie des Unternehmens würden für die Zukunft vielversprechende Perspektiven für die Aktie erwarten lassen. Die hohe Attraktivität der Marken und der starke Auftragsbestand würden eine solide Grundlage für weiteres Wachstum bieten, so Nina Bot vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2023)Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:43,30 EUR +2,36% (14.02.2023, 18:32)