Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (21.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA).Die Knaus Tabbert AG habe heute in einer Ad-hoc-Meldung die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023 angehoben. Der Umsatz sei nun auf eine Bandbreite von 1,35-1,45 Mrd. Euro konkretisiert worden, nachdem zuvor ein starker Umsatzanstieg vor Preiseffekten (+6 bis 8%) in Aussicht gestellt worden sei. Die Guidance für das bereinigte EBITDA sei wie von den Analysten erwartet auf eine Bandbreite von 8,5%-9,0% angehoben worden (zuvor: 7,5 bis 8,5%). Als Begründung führe das Unternehmen die anhaltende Stabilisierung der Lieferketten und der dadurch besser planbaren Produktionsabläufe an, sowie eine deutlich geringere Kostensteigerung im Materialeinkauf gegenüber der bisherigen Planung.Die Analysten könnten die Konfidenz des Unternehmens im Hinblick auf die positive Geschäftsentwicklung sowohl auf Basis der Eindrücke von der Caravan Salon Düsseldorf als auch den Zulassungszahlen des CIVD nachvollziehen. Die Caravan habe in diesem Jahr mit mehr als 250.000 Besuchern einen erneuten Besucherrekord verzeichnet. Das Thema "mobiles Reisen" finde bei den Nachfragern weiterhin hohe Beachtung und scheine auch zunehmend jüngere Zielgruppen anzuziehen.Die Knaus Tabbert AG habe diesen Trend im laufenden Modelljahr u.a. mit dem CaraLife von Weinsberg aufgefasst, der sich entsprechend hoher Nachfrage bei Besuchern, Händlern und Medienvertretern auf der Messe erfreut habe. In Gesprächen mit einigen Händlern habe sich allerdings gezeigt, dass sich die Verkaufsgespräche im unteren Preissegment der Caravans im Vergleich zu den Vorjahren herausfordernder gestalten würden. Unschlüssig seien sich die Befragten darüber gewesen, ob diese Entwicklung Ausdruck eines back-to-normal sei oder Auswirkungen der Inflation geschuldet sei.Das differenzierte Bild zwischen Caravans und Reisemobilen zeige sich auch in den Zulassungszahlen des CIVD in Deutschland, die im Juli um 17,1% bzw. 2,7% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen seien. Im relativen Vergleich habe KTA bei den Reisemobilen den Gesamtmarkt mit einem Zuwachs von 128% deutlich übertreffen können und ebenfalls signifikant vor allen Wettbewerbern gelegen. Im Bereich der Caravans habe die Gruppe mit einem Rückgang von 24,7% in Deutschland hingegen Markanteile abgeben müssen.Auch wenn die Nachfrage sich in einigen Bereichen des Produktspektrums normalisiere bzw. abflache, stimme die Analysten das Sentiment der Messe sowie die Tatsache, dass der überwiegende Teil (ca. 85%) der Fahrzeuge ohne Finanzierung bezahlt werde, für das mittelfristige Wachstum weiter positiv.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen daher die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 87,00 Euro (zuvor: 85,00 Euro) für die Knaus Tabbert-Aktie. (Analyse vom 20.09.2023)