Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

52,30 EUR +0,38% (28.09.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

52,30 EUR +1,16% (28.09.2023, 17:36)



ISIN Knaus Tabbert-Aktie:

DE000A2YN504



WKN Knaus Tabbert-Aktie:

A2YN50



Ticker-Symbol Knaus Tabbert-Aktie:

KTA



Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (28.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Knaus Tabbert-Aktie (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) unter die Lupe.Der bayerische Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller habe vor Kurzem die Umsatzprognosen konkretisiert und die Gewinnprognosen nach oben revidiert. Die verbesserte Situation bei den Lieferketten von Knaus Tabbert mache sich also mittlerweile bemerkbar. Auch wenn sich die Aktie derzeit in einer Konsolidierungsphase befinde, sei der Aufwärtstrend weiter intakt. Der Angriff auf die bisherigen Höchststände aus dem Jahr 2021 sei in den kommenden Wochen und Monaten jedoch durchaus möglich, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Eckert & Ziegler befinden sich in Real-Depots von DER AKTIONÄR.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Knaus Tabbert-Aktie: