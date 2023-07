Tradegate-Aktienkurs Knaus Tabbert-Aktie:

Kurzprofil Knaus Tabbert AG:



Die Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn.



Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte im Jahr 2022 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und dem Vermietservice RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und produzierte mit rund 4.000 Mitarbeitern mehr als 30.000 Freizeitmobile. (06.07.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Knaus Tabbert (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) legt das Augenmerk unter anderem auf das Zukunftsthema Elektromobilität, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Hier wollen wir künftig zu den Vorreitern in unserer Branche gehören", habe CEO Wolfgang Speck jüngst auf dem Kapitalmarkttag für Investoren und Analysten gesagt. Daneben habe der Manager die Unternehmensstrategie im Detail erläutert und auch Kennzahlen zur aktuellen Mittelfristplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027 bekannt gegeben.Demnach strebe das Management ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent an und steuere für den Umsatz auf die 2-Milliarden-Euro-Marke gegen Ende der Planjahre hin. Es zeige sich somit, dass das Reisen mit Wohnmobilen nicht lediglich ein vorübergehender Trend sei, sondern einer, der länger bestehen bleibe. Auch die Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beabsichtige das Unternehmen, zu dem außer den Marken, die im Namen stecken würden, noch Weinsberg, Morelo, T@B und Rent and Travel gehören würden, durch Skaleneffekte mittelfristig über die Marke von 10 Prozent zu heben."Wir haben Knaus Tabbert schlagkräftiger und flexibler aufgestellt und nicht zuletzt durch die konsequente Umsetzung unserer Mehrmarken-Strategie bei den Fahrgestellen eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen", so Speck.