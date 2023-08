In der Krypto-Community habe Biden damit sofort für Aufsehen und einen Lacher gesorgt. Viele hätten den Tweet aufgegriffen und sich amüsiert geäußert. "Joe Biden ist jetzt ein Bitcoin-Maximalist. Laser Eyes und alles. Hater können es nicht fassen. Als nächstes könnte er die FED anweisen, ein paar Bitcoin zu kaufen, um den Dollar zu stützen. Willkommen Mr. President!", schreibe etwa Krypto-Kommentator Gabor Gurbacs - nicht ganz frei von Ironie.



Ein anderer Nutzer habe - wohl ebenfalls mit einem Augenzwinkern - von der "größten Unterstützungsaktion in der Geschichte des Bitcoin" gesprochen. Andere würden daran erinnern, dass sich die Biden-Regierung bisher nicht gerade mit sonderlich kryptofreundlicher Politik hervorgetan habe.



Wolle Biden das nun ändern oder zumindest mit den "Laser Eyes" auf Stimmenfang in der Krypto-Community gehen? Eher nicht. Das Bild mit den Leuchtaugen sei vielmehr eine Anspielung auf das Internet-Meme "Dark Brandon", Bidens Alter Ego, das ihn düsterer und kantiger darstelle und von seinen Unterstützern gerne verwendet werde, um seine politischen Erfolge zu feiern.



Der Bitcoin müsse also auch weiterhin ohne die Unterstützung des US-Präsidenten auskommen, wenngleich die Frage nach der richtigen Regulierung des Kryptomarkt in den kommenden Monaten und Jahren wohl auch die höchste US-Bundespolitik beschäftigen dürfte.



Dem Bitcoin selbst liefere all das kurzfristig keine neuen Impulse. Am Freitagnachmittag notiere er auf 24-Stunden-Sicht rund 0,3 Prozent höher bei 29.212 Dollar. Auf 7-Tage-Sicht stehe er damit nahezu unverändert da.



Die Richtungssuche setze sich also fort, mit Blick auf die kommenden Monate sehe DER AKTIONÄR aber durchaus potenzielle Kurskatalysatoren. (04.08.2023/ac/a/m)







