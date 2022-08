Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (03.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank der hohen Stahlpreise habe Klöckner & Co im ersten Halbjahr das beste Ergebnis seit dem Börsengang 2006 erreicht. Zudem habe der Konzern erstmals eine Prognose für das Gesamtjahr abgegeben. Diese sei aber eher verhalten, neuen Schwung für die Aktie gebe es deshalb nicht. Heiß würden Stahlaktien aber allemal bleiben.Klöckner & Co blicke wegen teilweise stark gestiegener Marktpreise auf ein "herausragendes" erstes Halbjahr zurück, so Konzernchef, Guido Kerkhoff. Zuletzt hätten die Stahlpreise allerdings wieder nachgelassen, zudem trübe sich das makroökonomische Umfeld ein. Vor diesem Hintergrund sei im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 50 bis 100 Millionen Euro zu erwarten, habe das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Für das Gesamtjahr rechne KlöCo mit über 500 Millionen Euro und einem "deutlichen" Umsatzanstieg. Im vergangenen Jahr habe der Umsatz 7,4 Milliarden Euro betragen.Im abgelaufenen zweiten Quartal sei der Umsatz um knapp 40 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro geklettert - und das, obwohl der Absatz um fünf Prozent auf 1.226 Tonnen zurückgegangen sei. Wegen anhaltender Lieferengpässe im Stahlsektor habe Klöckner & Co hingegen von stark gestiegenen Preisen profitiert, vor allem in den USA. Auch ein günstiger Wechselkurs habe die Erlöse angetrieben.Das bereinigte operative Ergebnis sei hingegen um 18 Prozent auf 222 Millionen Euro gesunken, was insbesondere auf das US-Geschäft zurückzuführen gewesen sei. Klöckner & Co habe den Rückgang mit einer zeitweise schwächeren Nachfrage, dem starken Vergleichszeitraum und überdurchschnittlich gestiegenen Einkaufspreisen begründet.Es bleibe spannend in der Stahlbranche. Erwartungsgemäß sei das zweite Quartal gut gelaufen, die Aussichten seien verhalten. Viel hänge davon ab, ob es wirklich eine Rezession gebe. Nur spekulative Anleger sollten in der Branche zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Klöckner & Co-Aktie. Laufe die Konjunktur besser als befürchtet, seien angesichts der günstigen Bewertungen aber viel höhere Kurse drin. (Analyse vom 03.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link