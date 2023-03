Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,95 EUR +0,35% (31.03.2023, 15:47)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,96 EUR +0,05% (31.03.2023, 15:38)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 150 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. Euro.



Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln. (31.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Beim Duisburger Stahlhändler liege derzeit eine Übernahmeofferte von Großaktionär Friedhelm Loh vor. Er wolle die Mehrheit zwar nach eigenen Angaben nicht übernehmen, den Anteil jedoch auf über 30% ausbauen - was ein Angebot notwendig mache. Nun habe sich Klöckner & Co selbst zu der Offerte geäußert und sich klar positioniert.Vorstand und Aufsichtsrat von Klöckner & Co würden ihren Aktionären empfehlen, das Übernahmeangebot von Loh nicht anzunehmen. Ein Preis von 9,75 Euro je Aktie sei finanziell nicht angemessen, habe das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Allerdings begrüße der Vorstand, dass Friedhelm Loh als langfristig orientierter Investor und langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats die langfristigen Ziele teile und das Management bei der Umsetzung seiner Strategie unterstütze.Loh habe Anfang der Woche wie angekündigt ein freiwilliges Übernahmeangebot für das Unternehmen vorgelegt. Aktionäre könnten bis zum 25. April ihre Aktien andienen. Der Preis entspreche den gesetzlichen Anforderungen, habe Lohs Gesellschaft Swoctem mitgeteilt. Eine Mindestannahmeschwelle gebe es nicht. Loh halte rund 30% an Klöckner & Co.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: