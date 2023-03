Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,96 EUR +5,40% (13.03.2023, 16:51)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,99 EUR +5,05% (13.03.2023, 16:41)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 150 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. Euro.



Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln. (13.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld sei die Aktie von Klöckner & Co am Montagnachmittag deutlich ins Plus gesprungen. Der Duisburger Stahlhändler habe eine Übernameofferte von seinem Großaktionär Swoctem erhalten. Dieser peile aber keine Mehrheitsbeteiligung an, das Angebot biete deshalb auch nur einen geringen Aufschlag.Swoctem biete 9,75 Euro in bar je Aktie und wolle damit die bestehende Beteiligung auf über 30% ausbauen. Eine Mindestannahmeschwelle habe das Angebot nicht, eine Mehrheitsbeteiligung werde ebenfalls nicht angestrebt. Entsprechend solle Klöckner & Co auch börsennotiert bleiben. Die Aktie sei nach Bekanntwerden der Offerte bis in den Bereich um 10 Euro gesprungen und damit über den gebotenen Kurs.Swoctem-Inhaber Friedhelm Loh sei bereits seit Jahren als Ankeraktionär und Aufsichtsrat bei Klöckner an Bord. Ziel seines Übernahmeangebots sei es, "dass die Gesellschaft dem von zahlreichen Herausforderungen geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld auf einer rechtlich und wirtschaftlich stabilen Grundlage begegnen kann. Zudem möchten wir die weitere strategische und unternehmerische Entwicklung der Klöckner-Gruppe im besten Interesse des Unternehmens und aller Stakeholder fördern."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: